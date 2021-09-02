РИА НовостиГлава Минпромторга Мантуров: в оборот ввели более 70 миллионов доз вакцин от коронавирусаГлава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России продолжают наращивать производство вакцин от коронавируса.Петербургский дневникГлава Минпромторга добавил, что в настоящее время в гражданский оборот введено 70 миллионов доз вакцин против COVID-19.Москва 24В том числе будет рассчитан объем поставок на иностранные рынки, включая не только готовые препараты и субстанции для вакцин.Piter.tvОтмечается, что дефицита вакцин от коронавируса в РФ нет, остатки составляют 15 млн доз.ТАССЧитать далееСвернутьВремя НВремя НLife.ruПетербургский дневникИА Красная ВеснаRT на русскомРоссийская газетаС чего всё началосьМантуров рассказал о наращивании производства вакцин в РоссииГлава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью RT на Восточном экономическом форуме рассказал о наращивании производства вакцин в стране.RT на русском03:36Подробнее о событииМинистерство промышленности заверило, что в регионах нет дефицита вакцин от коронавирусаЭхо Москвы04:35Россия в августе вышла на выпуск 37,5 млн доз вакцин от коронавирусаТАСС03:32В Минпромторге рассказали о наращивании производства вакцин от коронавирусаМосква 2404:01В России в гражданский оборот выпущено 70 млн доз вакцин от COVID-19Известия03:55Мантуров заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19 в РоссииRT на русском04:39Глава Минпромторга Мантуров: в оборот ввели более 70 миллионов доз вакцин от коронавирусаРИА Новости04:36Россия нарастила производство вакцин от коронавирусаРоссийская газета04:06Показать ещёОценить5Поделиться