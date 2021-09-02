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Глава Минпромторга Мантуров: в оборот ввели более 70 миллионов доз вакцин от коронавируса

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России продолжают наращивать производство вакцин от коронавируса.
Петербургский дневник
Глава Минпромторга добавил, что в настоящее время в гражданский оборот введено 70 миллионов доз вакцин против COVID-19.
Москва 24
В том числе будет рассчитан объем поставок на иностранные рынки, включая не только готовые препараты и субстанции для вакцин.
Piter.tv
Отмечается, что дефицита вакцин от коронавируса в РФ нет, остатки составляют 15 млн доз.
ТАСС

С чего всё началось

Мантуров рассказал о наращивании производства вакцин в России
Глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью RT на Восточном экономическом форуме рассказал о наращивании производства вакцин в стране.
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