Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.
Аджария, следуя примеру Абхазии и Южной Осетии, может выразить желание о выходе из состава Грузии, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, передает РИА Новости.
Иран хочет проводить торговые операции с Россией в национальных валютах двух стран – рублях и туманах, договоренности на этот счет уже есть, заявил РИА Новости в пятницу заместитель главы Центробанка Ирана по международным делам Мохсен Карими.
Группа «Газпром» с 31 марта вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом сообщается в Telegram-канале российского поставщика.