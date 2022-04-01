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Глава Минпромторга Сикела: у Чехии есть запасы газа на один месяц и нефти на 90 дней

Чехия располагает запасами голубого топлива на один месяц.
ФАН
По словам Сикелы, чешские представители с утра пятницы находятся в тесном контакте с офисом главы Евросовета.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов, евро и ряда других валют.
РИА Новости
Чехия, согласно Сикеле, намерена добиваться соблюдения РФ действующих договоров о поставках газа, в которых установлена оплата в евро и долларах.
ТАСС

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