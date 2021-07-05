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Глава Минпромторга поддержал обязательную вакцинацию на промпредприятиях

Почти 25% сотрудников промышленных предприятий, учтенных Минпромторгом, привились от коронавируса, заявил глава министерства Денис Мантуров. Он сказал, что поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности, так как считает ее одним из фактором эффективности работы.В источнике

С чего всё началось

Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

Минпромторг поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности РФ, при этом пока вакцинированы около четверти работников отраслей под кураторством министерства, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров.
ТАСС21:21

Подробнее о событии

Глава Минпромторга поддержал обязательную вакцинацию на промпредприятиях

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Минпромторг выступил за обязательную вакцинацию в промышленной сфере

ФАН21:38

Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности России

RT на русском21:52

В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию в промышленности

Российская газета21:52

Мантуров выступил за обязательную вакцинацию в промышленности

РБК22:30

Мантуров поддержал обязательную вакцинацию в промышленности

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