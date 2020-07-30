Экономика

РБКРБКМантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.
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Глава Минпромторга призвал «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает финансовые институты находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
ТАССвчера в 09:14

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Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

РБКвчера в 17:22

Мантуров призвал кредиторов не «рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Коммерсантъвчера в 15:48

Российский министр призвал отказаться от «рейдерства» ТЦ

АБНвчера в 10:23

Мантуров призвал «не рейдерить» ТЦ в условиях кризиса

Газета.Ruвчера в 15:36

В России призвали избегать соблазна «отрейдерить» торговые центры

Росбалтвчера в 10:02

Банкиров призвали не захватывать торговые центры за долги

Pravda.Ruвчера в 09:40

Глава Минпромторга призвал «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

ТАССвчера в 09:14
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Религия

Губернатор поздравил мусульман Пензенской области с Курбан-байрамом

ГТРК Пенза вчера в 23:02
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
BFM.ru 00:16
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Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news вчера в 04:17
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Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга расчленила тело мужа после его смерти

Новый День вчера в 03:06
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Футбол

Сегодня во Франции состоится финал Кубка Лиги по футболу

Решающий матч за Кубок Франции уже сыгран -ПСЖ обыграл «Сент-Этьен». Сегодня столичный клуб постарается завоевать еще один трофей.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия 00:45
1
Общество

В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. рублей на август

Возможность продления единовременной денежной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей в августе прокомментировали в Пенсионном фонде, а также в Министерстве труда и социальной защиты РФ, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 22:45
Общество

PayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
Lenta.ru 28 июля в 13:00
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Происшествия

При пожаре на базе отдыха в Алтайском крае пострадали два человека

РБК 01:25
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Наука

Средневековый трактат может помочь в создании антибиотиков

Дилетант 29 июля в 10:32
11
Здоровье

Фитнес-клубы Алтайского края хотят работать и просят разрешения у Виктора Томенко

Алтайский ресторатор обратился к Томенко с просьбой открыть общепит Владельцам кафе и ресторанов приходится обеспечивать своих сотрудников Он также добавил, что фитнес-клубы уже работают в 70 регионах страны и предложил открыть спортивные сооружения на Алтае 8 августа.
АМИТЕЛ вчера в 23:53
Игры

Второе дополнение для The Outer Worlds называется Murder on Eridanos

Неделю назад Microsoft анонсировала сюжетные дополнения для The Outer Worlds, сосредоточившись на первом — Peril on Gorgon.
Игромания.ру вчера в 11:06
Авто

PSA показал новую модульную электрическую платформу

Альянс PSA сообщил о работе над новой модульной платформой eVMP (Electric Vehicle Modular Platform), которая создаётся специальной для электрических моделей.
Тарантас Ньюс вчера в 05:18
Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей 29 июля в 09:19
4
Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
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Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите выросло втрое

Количество обломков бака российского разгонного блока «Фрегат», который взорвался на орбите в мае 2020 года, выросло в три раза.
РБК вчера в 23:05
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Политика

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций.
Аргументы недели вчера в 05:00
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Общество

В Китае запустили глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель Китая Си Цзиньпин официально объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы Beidou-3.
RT на русском вчера в 23:43
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Автоспорт

Ферстаппен не собирается вставать на колено

Шестикратный чемпион королевской гоночной серии Льюис Хэмилтон (выступает в составе "Мерседес") искренне надеется, что в дальнейшем абсолютно все пилоты последуют его примеру и перед началом каждого этапа будут вставать на колено.
CT news вчера в 15:31
Экономика

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что в свою очередь обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известия вчера в 06:11
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Технологии

В Роскосмосе заявили, что спутники «Марафон» помогут в поиске людей

Спутниковая группировка "Марафон", которая будет создана в рамках программы "Сфера", будет предоставлять услуги по поиску людей, в том числе в горах.
ТАСС вчера в 18:49
4
Общество

В Томской области продлили режим самоизоляции

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции в регионе до 31 августа, сообщила в пятницу пресс-служба областной администрации.
ТАСС 00:59
19
Экономика

Доходы граждан теряют независимость

Зарплаты в эпидемию не падали, в отличие от прибылей от предпринимательства Статистика Росстата о структуре доходов и расходов граждан во втором квартале 2020 года позволяет выделить два основных фактора, обеспечивших снижение реальных располагаемых доходов на 8% в годовом выражении,— неформальные доходы и поступления от предпринимательства.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Авто

Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus

Компания «КСП Капитал Управление активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».
РБК 00:00
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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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