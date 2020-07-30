Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает финансовые институты находить компромисс с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил в интервью ТАСС.

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