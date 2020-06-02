Общество
Новые ИзвестияВ Минпромторге предупредили о снижении запасов российских ритейлеров
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что при наблюдавшемся в середине марта ажиотажном спросе, логистическим центрам пришлось пересмотреть объемы резервной продукции, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.РИА Новости02:17
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Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Происшествия
По факту обрушения моста в Мурманской области возбуждено дело
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело в связи с обрушением железнодорожного моста в Кольском районе Мурманской области.
Российская газета 03:52
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 95 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 2 июня выявлено 95 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 02:24
Общество
Кинотеатры в России могут открыть в середине июля
Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры в России могут возобновить свою работу в середине июля.
RT на русском 06:23
Технологии
Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит 04:43
Экономика
Оборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
В BrandMonitor указывают, что если оригинальная кукла в среднем стоит 1,2 тыс. руб, то поддельная — 500 руб. Набор железной дороги в среднем обойдется в 2 тыс. руб, тогда как контрафактная продукция будет стоить 800 руб. В 2018 году около 60% участников практической части опроса BrandMonitor не смогли отличить поддельные игрушки от настоящих.
РБК 05:01
Общество
Глава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре.
Газета.Ru 02:49
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Политика
Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что будут выполнены все необходимые мероприятия, для того чтобы не было рисков здоровью граждан в ходе голосования по поправкам к Конституции России.
RT на русском 04:50
Экономика
Минэкономразвития подготовило новые критерии для выдачи «золотых виз»
Гражданство в обмен на инвестиции: россиянам продолжают продавать паспорта По данным РБК, сейчас министерство прорабатывает следующие возможные критерии получения вида на жительство в России: наличие инвестиций в организации, зарегистрированные в России; ведение бизнеса в стране; покупка государственных ценных бумаг или недвижимости в России.
Forbes 05:53
Здоровье
В Свердловской области выявлено еще 283 случая коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 283 новых случая заражения коронавирусом.
Вечерние Ведомости вчера в 03:35
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Вести.Ru вчера в 21:33
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Кино
Художник Marvel Studios показал ранний образ Тора
Глава отдела по созданию визуальных эффектов Marvel Studios Энди Парк опубликовал концепт-арт с ранней версией образа Тора, роль которого исполнил австралийский актёр Крис Хемсворт.
News.ru 04:00
Футбол
«Барселона» согласовала условия контракта с Мартинесом
Сине-гранатовые договорились с 22-летним футболистом о подписании контракта, согласно которому зарплата аргентинца составит 12 миллионов евро в год плюс бонусы.
ODDS.ru 01:42
Общество
В России могут начать строить жилые дома без мусоропроводов
Минстрой России оценит возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома.
Газета.Ru 05:39
Общество
Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Миронов ответил на пародию Галкина словами «Собянин не заслужил»
Мэр Москвы Сергей Собянин не заслужил, чтобы над ним смеялись, заявил художественный руководитель Государственного театра наций народный артист России Евгений Миронов, комментируя видео, опубликованное юмористом Максимом Галкиным с пародией на доклад градоначальника президенту Владимиру Путину.
РБК 05:40
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Авто
«Яндекс» представил четвертое поколение беспилотных автомобилей
Компания «Яндекс» представила новое поколение своих беспилотных автомобилей, которое создали совместно с компанией Hyundai Mobis.
РБК 06:18
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Волга-Медиа 05:48
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Автоспорт
«Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020
"Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:21
Космос
В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде
Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Политика
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
РИА Новости 31 мая в 20:08