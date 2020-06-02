МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Запасы необходимых товаров у российских торговых сетей, которые по некоторым позициям сформированы на четыре месяца вперед, будут постепенно сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что при наблюдавшемся в середине марта ажиотажном спросе, логистическим центрам пришлось пересмотреть объемы резервной продукции, сообщает РИА Новости.

В Минпромторге предупредили о снижении запасов российских ритейлеров

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