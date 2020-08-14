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ЗакC.Ру
ЗакC.Ру

Глава Минпромторга стал самым богатым членом правительства за 2019 год

Среди членом правительства больше всех в 2019 году заработал глава Минпромторга Денис Мантуров, следует из декларации, опубликованной на сайте кабмина. Мантуров задекларировал доход в 586,2 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
 правительства декларации.
Life.ruвчера в 11:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В правительстве сменился лидер по доходам

Эхо Москвывчера в 14:03
Комсомольская правда

Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Комсомольская правдавчера в 12:50
РБК

В правительстве сменился лидер по доходам

РБКвчера в 13:09
Фонтанка.Ру

В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей

Фонтанка.Рувчера в 12:18
Коммерсантъ

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга

Коммерсантъвчера в 12:01
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

Говорит Москвавчера в 11:39
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАССвчера в 11:08

Коронавирус в Узбекистане: главное на 14 августа

В Узбекистане запускается внутреннее транспортное сообщение В соответствии с решением Республиканской спецкомиссии при Кабмине внутреннее авиа - и ж / д сообщение возобновляется с 15 августа 2020 года.
Sputnik Узбекистанвчера в 09:38
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Ученые назвали два лучших средства для снижения холестерина

Большое исследование, участники которого принимали экстракт листьев артишока ежедневно на протяжении шести недель, продемонстрировало снижение у них уровня общего холестерина и ЛПНП на 18,5% и 22,9% соответственно.
Профиль17:37

Украина расценивает поступок Белоруссии как недружественный шаг

«К сожалению, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине», — заявил секретарь СНБО.
ИА Красная Весна23:36

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUMвчера в 23:04
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

«Не думаю, что мы по-прежнему можем называть Лукашенко легитимным, поскольку в Беларуси нет свободных демократических выборов», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью британскому телеканалу Sky News 13 августа.
Евразия.Экспертвчера в 03:03
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В Новокузнецке начали опечатывать торговые объекты, где не соблюдают масочный режим

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём аккаунте ВК обратился к горожанам и призвал строго соблюдать меры безопасности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Город новостей01:06

Хотите начать ядерную войну? Пошлите ракету (любую ракету) в сторону России

На прошлой неделе российские военные лидеры заявили газете страны «Красная Звезда», что любая баллистическая ракета, запущенная на ее территорию, будет воспринята как ядерная атака, и что Россия ответит тем же ядерным оружием.
Аргументы недели13 августа в 06:12

Совбез ООН разрешил поставлять оружие в Иран

США неоднократно требовали продлить запрет на поставки оружия в Иран, который истекает 18 октября 2020 года в соответствии с условиями так называемой ядерной сделки Тегерана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией.
Lenta.ru19:06
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В «Спартаке» назвали причину отсутствия Тедеско на матче с «Ахматом»

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов назвал причину отсутствия главного тренера команды Доменико Тедеско на матче второго тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
RT на русскомвчера в 13:01

Двух депутатов Европарламента не пустили в Белоруссию

Главе делегации Европейского парламента по связям с Белоруссией Роберту Бедроню и докладчику ЕП по Белоруссии депутату Пятрасу Ауштрявичюсу в пятницу, 14 августа, было отказано во въезде на территорию республики.
Газета.Ru00:18
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ruвчера в 09:08
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Путин обрушит планы либералов уже в августе – Хазин

Как отметил эксперт в своём авторском Telegram-канале, уже в течение августа Владимир Путин обрушит все устремления той части российского руководства, которая задумала новый виток разграбления национального бюджета.
Deita.ru22:25
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