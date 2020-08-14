Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ЗакC.Ру
ЗакC.Ру

Глава Минпромторга стал самым богатым членом правительства за 2019 год

Среди членом правительства больше всех в 2019 году заработал глава Минпромторга Денис Мантуров, следует из декларации, опубликованной на сайте кабмина. Мантуров задекларировал доход в 586,2 млн рублей.В источнике
С чего всё началось
Супруга вице-премьера России Дмитрия Чернышенко за 2019 год заработала 66,842 миллиона рублей, свидетельствуют данные опубликованной на сайте
 правительства декларации.
Life.ru11:55
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В правительстве сменился лидер по доходам

Эхо Москвы14:03
Комсомольская правда

Кто богаче всех в правительстве: больше всех за прошлый год заработал Денис Мантуров

Комсомольская правда12:50
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАСС11:08
РБК

В правительстве сменился лидер по доходам

РБК13:09
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

Говорит Москва11:39
Национальная служба новостей

Стал известен самый богатый министр в России

Национальная служба новостей11:11
Фонтанка.Ру

В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей

Фонтанка.Ру12:18

Белоруссия передала России 32 задержанных россиянина

«32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу Российской Федерации и в настоящее время находятся на территории России», — приводит Интерфакс сообщение российской Генпрокуратуры.
RT на русском12:49
879

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

По последним данным стало известно, что в соответствии с новыми требованиями Техрегламента Таможенного союза, автовладельцы теперь обязаны согласовывать в ГИБДД все конструктивные доработки своего транспорта.
32CARS.ru15:02
722

У детей богатых родителей лучше развиты некоторые области мозга

Дети из семей с небольшим доходом не случайно демонстрируют невысокие показатели памяти и языковых навыков — это, как выяснили канадские ученые, может объясняться менее развитым передним гиппокампом.
Planet Today05:33
1

МВД Белоруссии уточнило позицию об издевательствах над задержанными

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, который ранее заявил об отсутствии сведений об избиениях и издевательствах, уточнил свою позицию, как сообщает белорусская служба «Радио Свобода».
Общественная служба новостей10:36
1,4K