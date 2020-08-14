Глава Минпромторга стал самым богатым членом правительства за 2019 год

РБК 13

Среди членом правительства больше всех в 2019 году заработал глава Минпромторга Денис Мантуров, следует из декларации, опубликованной на сайте кабмина. Мантуров задекларировал доход в 586,2 млн рублей.