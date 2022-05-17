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Глава Минпромторга заявил, что легализация параллельного импорта не усилит челночество

Легализация параллельного импорта не приведет к развитию челночества и увеличению количества секонд-хендов в России, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости
Мантуров напомнил, что решение о легализации параллельного импорта принималось, исходя из существующего запроса бизнеса.
РИА Новости
В начале мая Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт.
РИА Новости
"Шампунь или товары легкой промышленности не стали приоритетом при работе над списком", – пояснил Мантуров.
Smotrim.ru

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Глава Минпромторга Мантуров не ожидает возвращения «челноков»
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Мантуров: параллельный импорт не приведет к возрождению челночества
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Мантуров: параллельный импорт не станет причиной возвращения «челночников»
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