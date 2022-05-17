Пресненский суд Москвы приговорил к 16 годам колонии ранее осужденного бывшего руководителя управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, виновного в получении взяток на сумму 1,4 млрд рублей в течение почти 10 лет, передает во вторник корреспондент ТАСС из суда.