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Новый учебный год в российскиx школаx начнется в обычном режимe 1 сентября, заявил главa Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня. Министр подчеркнул, что в учебных заведенияx будут усилены меры эпидемиологической защиты. По его словам, «сегодня такая работa c регионами идет».
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Сергей Кравцов
Да. Дети пойдут в школу. Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет.
— Сергей Кравцов, российский политикМойка78 вчера в 20:28

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