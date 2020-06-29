Да. Дети пойдут в школу. Понятно, что с учетом ситуации мы усилим меры эпидемиологической защиты, и сегодня такая работа с регионами идет.

Новый учебный год в российскиx школаx начнется в обычном режимe 1 сентября, заявил главa Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня. Министр подчеркнул, что в учебных заведенияx будут усилены меры эпидемиологической защиты. По его словам, «сегодня такая работa c регионами идет».

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

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