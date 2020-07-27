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У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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Сергей Кравцов
Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены.
— Сергей Кравцов, российский политикИнтерфакс 07:19
с чего всё началось

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате

Дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.
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