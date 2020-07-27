Дистанционное обучение в школах РФ вводить не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном формате. Об этом сообщил в понедельник на брифинге министр просвещения Сергей Кравцов.

с чего всё началось

Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены.

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

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