Общество

РБКРБКГлава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Читать в источнике
Комментировать1K
Сергей Кравцов
Мы начали подготовку к новому учебному году, готовимся, что все школы будут открыты, будут организованы традиционные линейки. Весь опыт, наработанный в рамках проведения ЕГЭ, будет использован при организации обучения в школах, все требования Роспотребнадзора будут учтены.
— Сергей Кравцов, российский политикИнтерфакс 07:19

Подробнее о событии

Кравцов надеется, что формат начала учебного года будет традиционным

РИА Новости13:59

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК07:47

В Минпросвещения рассказали о формате учебного процесса в этом году

Газета.Ru10:37

В ОП заявили о важности традиционного формата обучения в школах

RT на русском10:51

Минпросвещения объявило формат нового учебного года

Lenta.ru07:41

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в обычном формате

ТАСС07:01

Глава Минпросвещения: останется ли в РФ дистанционное обучение

URA.Ru07:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:26, Ашберн
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
366
Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о покупке завода GM в Петербурге

Российское подразделение Hyundai Motor подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о получении в собственность завода General Motors в Шушарах, Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 08:41
32
Происшествия

Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы

Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
14
Происшествия

Трехлетний Муса Сулейманов обнаружен мертвым

В Симферопольском районе Крыма свёрнуты поисково-спасательные работы в связи с исчезновением трехлетнего Мусы Сулейманова из посёлка Строгановка - ребёнка нашли мёртвым.
IslamNews вчера в 10:22
33
Политика

В Великобритании признали мощь российского флота

Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
459
Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском 12:06
1
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
1,1K
Армия и оружие

Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии

Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
211
Происшествия

Пожар в московском СИЗО-6 локализован

Российская газета 12:03
60
Общество

Депутат Госдумы Шипулин заразился коронавирусом

В 2019 году господин Шипулин стал депутатом Госдумы.
Коммерсантъ 04:39
192
Происшествия

В Ростовской области безмасочник подрался с полицейским

Очевидцы происходящего за кадром сообщают, что безмасочник первым напал на сотрудника полиции, который напомнил ему о масочном режиме.
1rnd.ru 14:19
Происшествия

СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы», — сообщили в СК.
RT на русском 12:50
73
Гаджеты

Названы лучшие модели процессоров Intel для игр и работы

Эксперты издания TechSpot назвали лучшие модели процессоров Intel для игр и работы.
Ferra вчера в 11:16
Общество

Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил накануне, что последняя пятидневка июля будет самым теплым периодом в текущем году для континентальной России.
Моя Москва.онлайн 05:31
232
Общество

Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека

Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
66
Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
1,4K
Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
187
Происшествия

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Напомним, в Хабаровске и ряде других городов России проходят акции в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ 12:26
289
Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
774
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
1K
Футбол

Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Аргументы и Факты 11:09
Шоу-бизнес

Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка

Секрет резкого похудения певицы Лолиты Милявской раскрыл пластический хирург.
iReactor 10:56
11
Космос

Аппарат обнаружил в атмосфере Марса возможные следы метана

Благодаря высокой чувствительности спектрометра MIR — составной части АЦС — выяснилось, что углекислота и озон проявляются именно в том диапазоне инфракрасного спектра, где ожидается обнаружение сигнала от молекул метана.
РИА Новости 09:13
1
Экономика

Глава Зауралья заявил о потерях казны региона из-за пандемии

По выпадающим доходам власти Зауралья будут активно работать с правительством России, заявил глава региона Вадим Шумков в интервью Znak.com.
REGNUM 14:08
Армия и оружие

Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Российская газета 13:05
66
Наука

Беспилотное судно «Пионер-М» спустят на воду в Севастополе в 2021 году

Вести.Севастополь 09:00
Технологии

Instagram уличили в слежке за пользователями

Общественная служба новостей 11:23
11
Общество

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
107
Армия и оружие

Появилось фото боевого лазера на американской подлодке

На фото АПЛ Minnesota, выложенном ВМС США, заметили интересную деталь. На груди одного из подводников запечатлено необычное оружие.
Территория новостей 12:22
18
Игры

«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus

В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное