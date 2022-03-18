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Глава Минсельхоза Патрушев: Россия обеспечивает себя всеми видами продовольствия

Поставки продуктов в российские торговые сети осуществляются без перебоев, на складах и в распределительных центрах сформированы достаточные запасы продукции.
ТАСС
"Поверьте, отечественные производители знают, как работать в условиях ажиотажа - у нас аналогичная ситуация была и в 2020 году", - добавил министр.
РИА Новости
"Бояться дефицита точно не стоит, российские аграрии обеспечат страну продовольствием в полном объеме", - заявил Патрушев.
РИА Новости
Патрушев напомнил о мерах, принятых правительством по сдерживанию роста цен и сохранению доступности продуктов питания.
Финмаркет

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