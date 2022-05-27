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Глава Минсельхоза Патрушев: урожай зерновых может существенно превысить уровень 2021 года

Экспорт зерна из РФ в сезоне 2022-2023 года может составить 50 млн тонн, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
РИА Новости
«Урожай зерновых в РФ в 2022 году может существенно превысить итоги прошлого года и достигнуть уровней, о которых говорил президент, по сути, приблизится к максимальному», – отметил Патрушев.
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Россия в 2021-м собрала 120 млн тонн зерна, в том числе почти 76 млн тонн пшеницы.
Газета.Ru
По итогам 2021 года показатель самообеспеченности зерном достиг 150%.
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