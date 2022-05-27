Эфир телеканала «Украина 24» прервали на рекламу в ходе выступления депутата Верховной Рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина после его слов о положении украинской армии.
«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в сообщении.
Условия выпуска российских облигаций в рублях оставляют возможность России избежать потенциального дефолта после отзыва лицензии Министерством финансов США на обслуживание госдолга в долларах, пишет РБК.
И если мы говорим об "Азовстали", то местные жители склоняются в большинстве своем, что "Азовсталь" восстанавливать не нужно по причине того, что этот завод был основным загрязнителем окружающей среды.