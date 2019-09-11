Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаГлава Минсельхоза РФ доложил Путину об успехах сбора зерна

Сбор зерновых культур в этом году будет чуть больше по сравнению с предыдущим периодом, несмотря на сложное лето, которое выдалось в ряде регионов. Глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в сельскохозяйственной отрасли.
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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