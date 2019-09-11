Экономика
Политическая ЭкспертизаГлава Минсельхоза РФ доложил Путину об успехах сбора зерна
Сбор зерновых культур в этом году будет чуть больше по сравнению с предыдущим периодом, несмотря на сложное лето, которое выдалось в ряде регионов. Глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в сельскохозяйственной отрасли.
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Глава Минсельхоза РФ доложил президенту о том, как идет уборка урожая
Бизнес-новости в Кировевчера в 14:11
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
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Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
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Врач назвала первый признак болезни легких
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Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru 10 сентября в 11:01
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Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
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Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
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Российская газета 05:34
Армия и оружие
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09
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Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
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В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Гаджеты
Google Play предстал в темном цвете
Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.
The GEEK 04:34
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Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
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Мамонов готовится к сложной операции на сердце
Петру Мамонову в четверг, 12 сентября, предстоит операция на сердце – ему сделают тройное шунтирование.
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Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал решение РФС назначить датой проведения матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» 25 сентября.
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Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
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Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Финансы
ЦБ после 2024 года может вернуться к теме отказа от репатриации валюты
В этом году был принят закон, согласно которому с 1 января 2020 года отменяется требование о репатриации денежных средств по внешнеэкономическим сделкам в валюте РФ в отношении несырьевого экспорта, в частности, IТ-услуг.
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Кино
Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
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Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Армия и оружие
США поставят Польше 32 истребителя F-35
Пентагон одобрил покупку Польшей 32 американских истребителей пятого поколения F-35 стоимостью $6,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 14:09
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Владимир Путин прибыл в Дагестан
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Напомним, что в июне 2016 года Пелагея тайно вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина.
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Представители ЛНР передают Киеву 54 заключенных
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики 12 сентября передают Киеву 54 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины.
Газета.Ru 04:53
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Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии
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