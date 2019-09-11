По словам Патрушева, уборочная кампания идет практически во всех федеральных округах. Плановый прогноз - около 118 миллионов тонн зерновых (в прошлом году - 113,3 млн).

Глава Минсельхоза РФ доложил президенту о том, как идет уборка урожая

Армия и оружие AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).

Политика Польша выдавливает «Газпром» из «Северного потока» в украинскую трубу 10 сентября Верховный суд EC удовлетворил иск польской PGNiG к Еврокомиссии и ограничил «Газпрому» доступ к мощностям трансграничного европейского газопровода OPAL.

Космос Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара Пожар на стартовой площадке на космодроме Танегасима в Японии привел к переносу запуска японского грузовика HTV (Kounotori) на ракете H-IIB к МКС, сообщило американское космическое агентство NASA.

Происшествия Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).

Общество Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц в России Booking и другие Онлайн-тревел-агентства (ОТА), такие как Ostrovok.ru, стали фигурантами скандала из-за продвижения нелегальных в России гостиниц, сообщила газета «Известия».

Политика США отложили повышение пошлин на китайские товары США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Кино Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».

Общество Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка Ранее в пресс-службе Европарламента (ЕП) сообщили РИА Новости, что ЕП и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Космос День 12 сентября в истории 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».

Политика Медведев: у России есть все для развития экономики Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для развития экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" не телеканале "Россия 24".

Политика Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.

Музыка Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.

Авто Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.

Происшествия Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.

Экономика Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

Политика Суд разрешил Трампу ограничить предоставление убежища иностранцам Американский Верховный суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет право регулировать вопрос предоставления убежища в стране для иностранцев.

Политика Трюдо объявил о роспуске парламента Канады Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.

Авто Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.

Общество Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.

Политика Украинская Рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада Украины во втором чтении утвердила закон, предложенный лидером страны Владимиром Зеленским, о процедуре импичмента президента.

Музыка Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.