Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеГлава Минсельхоза РФ доложил президенту о том, как идет уборка урожая

По словам Патрушева, уборочная кампания идет практически во всех федеральных округах. Плановый прогноз - около 118 миллионов тонн зерновых (в прошлом году - 113,3 млн).
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Патрушев доложил Путину о ходе уборки урожая

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Глава Минсельхоза России доложил президенту о том, как идет уборка урожая

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Глава Минсельхоза РФ доложил президенту о том, как идет уборка урожая

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Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара

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Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц в России

Booking и другие Онлайн-тревел-агентства (ОТА), такие как Ostrovok.ru, стали фигурантами скандала из-за продвижения нелегальных в России гостиниц, сообщила газета «Известия».
Телеканал 360° 18:29
Политика

США отложили повышение пошлин на китайские товары

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В центре Москвы произошел пожар в административном здании

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Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли

Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Общество

Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка

Ранее в пресс-службе Европарламента (ЕП) сообщили РИА Новости, что ЕП и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней.
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Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости 12:39
Космос

День 12 сентября в истории

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур был осуществлен запуск ракеты-носителя «Восток-Л», которая вывела на траекторию полета к Луне автоматическую станцию «Луна-2».
Парламентская газета 18:00
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Медведев: у России есть все для развития экономики

Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для развития экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в программе "Диалог" не телеканале "Россия 24".
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Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

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Депутат Мосгордумы от КПРФ требует закрыть «московское дело» и уволить главу Мосгоризбиркома

Заявление о необходимости закрыть «московское дело», возбужденное после протестов из-за недопуска на выборы независимых кандидатов опубликовала депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова на своей странице в Facebook.
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Музыка

Умер кумир Курта Кобейна Дэниел Джонстон

Американский музыкант Дэниел Джонстон скончался 10 сентября 2019 года в возрасте 58 лет.
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Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами

Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.
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Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
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Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин

Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
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Суд разрешил Трампу ограничить предоставление убежища иностранцам

Американский Верховный суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет право регулировать вопрос предоставления убежища в стране для иностранцев.
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Трюдо объявил о роспуске парламента Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
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Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд

В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
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Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17

Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
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Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов

Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.
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Украинская Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины во втором чтении утвердила закон, предложенный лидером страны Владимиром Зеленским, о процедуре импичмента президента.
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Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.
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Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
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Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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