Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.

с чего всё началось

Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.

Футбол Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака» Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.

Политика Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов. 1

Политика Трампа предупредили о знании Путиным английского языка Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении. 14

Шоу-бизнес Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.

Кино «Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications. 37

Общество В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей. 56

Культура Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке Министр культуры Ольга Любимова во время посещения экспозиции выставки "Ненавсегда" в Новой Третьяковке отметила ее монументальность. 3

Общество ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. 1,1K

Шоу-бизнес Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.

Гаджеты Представлен видеокодек H.266/VVC для потокового 4K и 8K: вдвое эффективнее H.265/HEVC Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K.

Политика Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).

Политика Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 387

Общество В России могут смягчить правила продажи алкоголя "Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве. 75

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. 799

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения. 11

Происшествия Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.

Происшествия В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов «Сегодня губернатор Кемп издал указ, который объявляет чрезвычайное положение по всей Джорджии и санкционирует ввод до 1000 военнослужащих Национальной гвардии Джорджии», — говорится в сообщении в Twitter губернатора. 3

Политика Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.