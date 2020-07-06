Экономика
РБКГлава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.
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с чего всё началось
Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.ТАСС03:00
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Футбол
Федун снимет с Цорна полномочия гендиректора «Спартака»
Цорн заступил на должность генерального директора "Спартака" с широкими полномочиями 14 мая 2019 года и должен был провести перестройку состава команды.
Газета.Ru 13:26
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Политика
Трампа предупредили о знании Путиным английского языка
Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
Известия 09:48
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 15:00
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Наука
Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет
По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.
Эхо Москвы 15:06
Шоу-бизнес
Егор Крид спровоцировал слухи о новом романе
Егор Крид спровоцировал слухе о романе с 18-летней Аминой Мирзоевой Вчера Tenderlybae и Егор Крид вели совместный прямой эфир, во время котоого блогер и певец флиртовали друг с другом.
Вокруг ТВ 04:47
Кино
«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor 04 июля в 22:14
Происшествия
Власти Читы заплатят за информацию о просверливших деревья гражданах
Забайкальский рабочий 04:40
Общество
В Москве количество умерших от коронавируса достигло 3999 человек
Общее число жертв инфекции в столице с учетом новых смертей достигло 3999.
РБК 16:51
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru вчера в 09:13
Культура
Любимова посетила выставку «Ненавсегда» в Новой Третьяковке
Министр культуры Ольга Любимова во время посещения экспозиции выставки "Ненавсегда" в Новой Третьяковке отметила ее монументальность.
ТАСС 08:47
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv 05:19
Гаджеты
Представлен видеокодек H.266/VVC для потокового 4K и 8K: вдвое эффективнее H.265/HEVC
Поскольку H.266/VVC был разработан c прицелом на видео сверхвысокого разрешения, новый стандарт особенно полезен при потоковой передаче видео в разрешениях 4K или 8K.
3DNews 13:41
Политика
Китай уведомил ООН о присоединении к договору о торговле оружием
Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО).
ТАСС 18:45
Общество
В Нижнем Новгороде 3 489 человек сдают ЕГЭ по русскому языку
Почти 3,5 тысячи человек 6 июля сдают ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба городской администрации.
АиФ Нижний Новгород 10:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл избавляются от символики Susseх Royal
Экс-герцог и герцогиня Сассекские постепенно избавляются от королевской символики.
Телепрограмма 10:59
Политика
Песков назвал глупостью слова командира ВМС Украины о вторжении России
Россия не собирается присоединять к себе самопровозглашенные донбасские республики или вторгаться на юг Украины ради обеспечения Крыма водой из Днепра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Daily Storm 07:54
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Экономика
Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»
Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 13:58
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Происшествия
В Джорджии ввели режим ЧП и разрешили ввод Нацгвардии из-за протестов
«Сегодня губернатор Кемп издал указ, который объявляет чрезвычайное положение по всей Джорджии и санкционирует ввод до 1000 военнослужащих Национальной гвардии Джорджии», — говорится в сообщении в Twitter губернатора.
RT на русском 18:57
Общество
Фотограф Берменьев назвал обвинение в изнасиловании провокацией
РИА Новости 06:57
Политика
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме
Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48