Экономика

РБКРБКГлава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.
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Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

Piter.tv06:46

Россиянам предложили забыть о дефиците продуктов

Секрет фирмы06:31

Дмитрий Патрушев: Россия может забыть о слове «дефицит» в отношении продуктов питания

ТАСС03:00

Глава Минсельхоза: в России не будет дефицита продуктов

ГЛАС.RU06:02

Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

РБК05:02

Минсельхоз: ограничения экспорта продуктов из России сейчас не требуется

Будущее России. Национальные проекты03:14

В Минсельхозе предложили россиянам забыть о дефиците продуктов

Деловое.ТВ06:22
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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