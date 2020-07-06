Экономика
РБКГлава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.
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Минсельхоз: ограничения экспорта продуктов из России сейчас не требуется
Будущее России. Национальные проекты03:14
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 07:51, Ашберн
Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 04 июля в 06:20
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Инфорос 06:24
Политика
В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
Экономика
Новую выплату в 12 тысяч рублей могут получить российские пенсионеры
Пенсионный фонд РФ сообщает о новой выплате для пенсионеров в размере до 12,7 тысячи рублей.
Evo-rus.com 01:36
Здоровье
На фабрике Чаплыгина 33 швеи болеют коронавирусом
В двух цехах зафиксированы 33 случая заболевания, 108 человек контактные.
ГТРК Липецк 07:31
Здоровье
Стоматологи рассказали, как выявить по языку серьезные заболевания
Австралийские стоматологи назвали несколько внешних признаков языка, которые расскажут о наличии заболеваний.
МедиаПоток 02:17
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Общество
В Екатеринбурге открылись лишь 10% предприятий общепита
Открылись те предприятия, которые смогли организовать веранды открытого типа, подчеркнула чиновница.
REGNUM 06:31
Шоу-бизнес
В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет.
Общественная служба новостей 04 июля в 09:23
Культура
Смолянка стала финалисткой кастинга на телеканале «Пятница»
Смолянка Анастасия Косарева вышла в финал кастинга федерального телеканала «Пятница». Девушка претендует на место ведущей нового проекта.
Readovka67.ru 06:51
Экономика
Рубль сдержит от падения растущая нефть
Российская валюта подешевела к иностранным валютам на фоне тонкого рынка из-за выходного дня в США перед Днем независимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
REGNUM 01:10
Армия и оружие
Жители Горловки остались без воды из-за обстрела ВСУ
Слово и Дело 04:18
Происшествия
На Кубани 6 июля выявили 60 новых случаев коронавируса
В Краснодаре 19 новых случаев, в Сочи — 8, в Калининском и Белореченском районах по 5 случаев, в Кущевском районе — 4, в Славянском районе — 3. По 2 человека заболели в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире.
Кубань 24 03:41
Общество
Россиянам подготовили новое пособие в 50 тысяч рублей в год
В Минспорта сообщили, что максимальный размер пособия составит 50 тысяч рублей в год.
iReactor 05:50
Происшествия
Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом
Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
Происшествия
В суде огласили переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
RT на русском 07:31
Общество
«Аэрофлот» сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки сохраняет шахматную рассадку, но принципиально считает, что риск заражения на борту очень низкий, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:17
Культура
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
RT на русском 05:59
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни
Рим, 6 июля 2020, 10:20 — REGNUM Известный итальянский композитор, дирижёр и аранжировщик Эннио Морриконе умер в Риме в возрасте 91 года.
REGNUM 03:20
Происшествия
Жительница Кубани задушила ребенка из-за громкой музыки
Российская газета 02:05
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Транспорт
На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
РИА Новости 04:25
Общество
МИД потребовало вернуть деньги с граждан, возвратившихся из-за границы
Напомним, в начале апреля Правительство РФ выделило ведомству 500 миллионов рублей, предназначенных для материальной поддержки россиян, которые в связи с пандемией не могут вернуться в Россию из других стран.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 04:57
Общество
Правительство выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам
«Порядка 3,6 млрд руб. будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ 02:43
Технологии
«Ростелеком» расскажет о безопасности биометрических данных
По данным Ростелекома, в онлайн-марафоне «Ростелекома» #btechday примут участие мировые эксперты и ведущие разработчики в области развития биометрических технологий из России, Китая и Европы.
Северпост 05:01
Экономика
Белоруссия считает Россию основным рынком сбыта продовольствия
Россия является основным рынком для поставок белорусской сельскохозяйственной продукции, заявил вице-премьер Белоруссии Александр Субботин.
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
В Брянской области начали второй этап снятия ограничений
"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
Экономика
К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета 04 июля в 23:00