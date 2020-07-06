Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.

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Политика В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. 207

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Шоу-бизнес В соцсетях появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации Фото: Instagram Маргариты Соколовой Из больницы МакSим выписали еще в марте, но работать, давать интервью и участвовать в съемках певица пока не будет. 12

Культура Смолянка стала финалисткой кастинга на телеканале «Пятница» Смолянка Анастасия Косарева вышла в финал кастинга федерального телеканала «Пятница». Девушка претендует на место ведущей нового проекта.

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Происшествия На Кубани 6 июля выявили 60 новых случаев коронавируса В Краснодаре 19 новых случаев, в Сочи — 8, в Калининском и Белореченском районах по 5 случаев, в Кущевском районе — 4, в Славянском районе — 3. По 2 человека заболели в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире. 2,3K

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Происшествия Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года. 70

Общество «Аэрофлот» сохраняет шахматную рассадку из-за низкой загрузки Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" из-за невысокой загрузки сохраняет шахматную рассадку, но принципиально считает, что риск заражения на борту очень низкий, сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 2

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