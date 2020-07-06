Экономика
РБКГлава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.
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Минсельхоз: ограничения экспорта продуктов из России сейчас не требуется
Будущее России. Национальные проекты03:14
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Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
Культура
Игорь Крутой отменил «Новую волну»
Композитор и продюсер Игорь Крутой объявил об отмене конкурса "Новая волна" в 2020 году.
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Авто
Электрический седан Audi A9 E-tron появится в 2024 году
Сегодня стало известно, что в 2024 году официально презентуют роскошный немецкий электрокар Audi A9 E-tron.
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Автоспорт
Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено
Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
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Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео
Газета.Ru 05:15
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
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СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя
Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова.
Газета.Ru 04 июля в 09:35
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Биатлон
Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными
Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Футбол
Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы.
Москва 24 04:10
Политика
Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США
Рэп-исполнитель Канье Уэст написал в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США.
РБК 04 июля в 23:14
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Культура
Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе
Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
Футбол
Гранада — Валенсия 2:2
В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 04 июля в 17:53
Происшествия
В Австрии подтвердили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни
Убитый в субботу близ Вены гражданин РФ - выходец из Чечни Мартин Бек, сообщил во вторник РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель.
РИА Новости 05:25
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости 04:34
Общество
В Челябинске уволен директор ООО «Общественный городской транспорт»
В Челябинске уволен директор ООО «Общественный городской транспорт» – сегодня, 6 июля, последний день работы Дмитрия Холода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
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Финансы
Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов
Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
Кино
Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»
Знаменитый американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне объявил о начале работы над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа.
Piter.tv 02:42
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Экономика
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
Единоборства
Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251
Американский боец Хорхе Масвидаль заменит бразильца Гилберта Бернса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 против обладателя титула в полусреднем весе Камару Усмана, сообщает MMA Fighting.
Газета.Ru вчера в 01:41
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 04 июля в 10:06