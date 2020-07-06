Экономика

РБКРБКГлава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

1 фото
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

РБК05:02

Минсельхоз: ограничения экспорта продуктов из России сейчас не требуется

Будущее России. Национальные проекты03:14

Дмитрий Патрушев: Россия может забыть о слове «дефицит» в отношении продуктов питания

ТАСС03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея

Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
15
Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
273
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

РИА Новости 05:06
366
Культура

Игорь Крутой отменил «Новую волну»

Композитор и продюсер Игорь Крутой объявил об отмене конкурса "Новая волна" в 2020 году.
Газета.Ru 04:37
8
Авто

Электрический седан Audi A9 E-tron появится в 2024 году

Сегодня стало известно, что в 2024 году официально презентуют роскошный немецкий электрокар Audi A9 E-tron.
Faktom 02:32
Автоспорт

Валуев объяснил отказ Квята встать на одно колено

Квят и еще пятеро других гонщиков отказались вставать на одно колено перед стартом первого этапа Гран-при "Формулы-1", который проходит в Австрии.
Газета.Ru вчера в 11:26
2
Футбол

Момент удара молнии в российского вратаря попал на видео

Газета.Ru 05:15
1
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
454
Происшествия

СКР обжаловал отмену возбуждения уголовного дела против следователя

Следственный комитет России (СКР) решил обжаловать отмену постановления о возбуждении уголовного дела против следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова.
Газета.Ru 04 июля в 09:35
948
Здоровье

В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой

На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
1,6K
Биатлон

Эксперты признали подписи Родченкова под показаниями в МОК поддельными

Подпись экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой, такой вывод сделали эксперты издания Der Spiegel.
Известия вчера в 17:10
Общество

На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»

На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
81
Общество

Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку

Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
14
Армия и оружие

В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
5
Футбол

Мосгорсуд повторно отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отложил на конец июля пересмотр приговора футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осужденным за две драки в центре столицы.
Москва 24 04:10
Политика

Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

Рэп-исполнитель Канье Уэст написал в своем Twitter, что планирует баллотироваться на пост президента США.
РБК 04 июля в 23:14
355
Происшествия

ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков

Коммерсантъ 04:58
32
Культура

Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля.
Российская газета 03:17
405
Футбол

Гранада — Валенсия 2:2

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 04 июля в 17:53
Происшествия

В Австрии подтвердили, что убитый россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу близ Вены гражданин РФ - выходец из Чечни Мартин Бек, сообщил во вторник РИА Новости представитель прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридрих Кель.
РИА Новости 05:25
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости 04:34
3,6K
Общество

В Челябинске уволен директор ООО «Общественный городской транспорт»

В Челябинске уволен директор ООО «Общественный городской транспорт» – сегодня, 6 июля, последний день работы Дмитрия Холода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Доступ1 05:30
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

Обновлено в 12:26 Биржевой курс европейской валюты превысил отметку в 81 рубль в ходе торгов на Московской бирже, прибавив около 70 копеек после открытия.
BFM.ru 04:23
29
Кино

Сталлоне объявил о работе над режиссерской версией «Рокки 4»

Знаменитый американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне объявил о начале работы над режиссерской версией четвертой части фильма о боксере Рокки Бальбоа.
Piter.tv 02:42
12
Игры

Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
97
Экономика

Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика

Восстановление экономики России от последствий распространения коронавируса начнется во второй половине 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости главный экономист Всемирного банка по России Апурва Санги.
РИА Новости 05:33
1
Единоборства

Масвидаль заменит заболевшего коронавирусом Бернса на турнире UFC 251

Американский боец Хорхе Масвидаль заменит бразильца Гилберта Бернса в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 251 против обладателя титула в полусреднем весе Камару Усмана, сообщает MMA Fighting.
Газета.Ru вчера в 01:41
Здоровье

Врач выразила тревогу за здоровье сильно похудевшего продюсера Фадеева

Evo-rus.com 03:35
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
5,3K
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru 04 июля в 10:06
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное