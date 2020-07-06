Экономика

РБКРБКГлава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

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Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.
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