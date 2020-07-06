Экономика
РБКГлава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов
Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.
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с чего всё началось
Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.ТАСС03:00
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Минсельхоз РФ допускает корректировку цен на продукты из-за роста затрат аграриев
Будущее России. Национальные проекты03:08
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Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
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Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
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Происшествия
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Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:00
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Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже
Игра 27-го тура чемпионата России между "Оренбургом" и ЦСКА перенесена на два часа позднее и начнется в Оренбурге 8 июля в 18:00 мск.
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Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
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В России нашли массовое захоронение мигрантов в лесу
В Якутске нашли массовое захоронение в лесу в районе местной птицефабрики.
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Константин Ивлев женится через две недели после развода Константин Ивлев намерен жениться на молодой возлюбленной Валерии Куденковой.
Экспресс газета 02:34
Космос
С поверхности Земли впервые открыты две взаимодействующие экзопланеты
При помощи спутников некоторое время назад ученые обнаружили две интенсивно взаимодействующие экзопланеты.
Goroday.ru вчера в 02:55
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
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Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
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На Кубани построят новую трассу Джубга-Сочи — в обход населенных пунктов
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Сотни вооруженных людей съехались в небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания.
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Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
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«Спартак» интересуется защитником бельгийского «Стандарда» Мергимом Войводой.
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Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
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