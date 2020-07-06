Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.

с чего всё началось

Российский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить население продуктами в нужном количестве и ассортименте, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. По его словам, о слове «дефицит», имея в виду продукты питания, россияне могут забыть. Интервью с министром опубликовало агентство ТАСС.

Наука Найдены мутации, повышающие риск гибели от COVID-19 Всего обнаружили пять мутаций в четырех генах — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3, которые повышают вероятность умереть от COVID-19 в пять-тринадцать раз.

Гаджеты Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Общество В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу "В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram. 29

Происшествия Мать, оставившую ребенка в лесу в Москве, направили в стационар Бабушкинский суд Москвы освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар Надежду Куликову, оставившую своего ребенка в лесном массиве парка "Лосиный остров" на всю ночь, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 3

Биатлон Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными По данным экспертов немецкого издания, подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории под показаниями о применении запрещенных препаратов российскими биатлонистками Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной являются поддельными.

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже. 33

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 520

Общество Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG. 435

Политика Песков воздержался от оценок исследования об уровне бедности регионов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля в разговоре с журналистами признал, что не успел еще ознакомиться с исследованием «РИА Новости» об уровне бедности субъектов страны. 35

Происшествия Замминистра науки Лукашевич доставили в суд Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов доставлены в суд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Политика СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране. 1

Футбол «Локомотив» может подписать лучшего бомбардира чемпионата Австрии В завершившемся сезоне Вейсманн стал стал лучшим бомбардиром чемпионата Австрии, забив 30 голов в 31 матче.

Общество МИД РФ попросил не уведомивших о возвращении граждан вернуть деньги МИД РФ обратился к нескольким тысячам россиян, которые не уведомили о своём возвращении на родину, с просьбой в течение пяти рабочих дней вернуть излишне перечисленные бюджетные средства, сообщает РИА Новости. 2,1K