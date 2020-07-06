Экономика
АБНГлава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российский агропромышленный комплекс может обеспечить граждан продуктами в нужном количестве и ассортименте. Именно поэтому россиянам следует забыть о «дефиците».
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с чего всё началось
Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.ТАСС03:00
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Здоровье
Минздрав России назначил профессора Чуланова главным инфекционистом
"Заместитель директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов назначен главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения России", - говорится в сообщении Минздрава в понедельник.
Интерфакс - Россия 07:27
Игры
Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа
Игра Horizon Zero Dawn Complete Edition станет доступна для ПК 7 августа.
Экономика сегодня 04 июля в 11:05
Происшествия
Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение по делу о ДТП
ИА Красная Весна 12:19
Происшествия
Сообщение о падении Ан-2 в Нижегородской области не подтвердилось
Ранее региональное управление МЧС сообщило о получении сигнала о падении самолёта Ан-2 на Игумновском шоссе в окрестностях города Дзержинска.
REGNUM 12:28
Происшествия
Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49
Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.
РИА Новости 09:42
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
Политика
Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем
В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри.
Lenta.ru 10:37
Гаджеты
Складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 продемонстрирован на видео
Недавно на просторах мировой «паутины» дизайнер и известный информатор Бен Гескин опубликовал видеозапись с компьютерной моделью, которая со всех сторон продемонстрировала новый Samsung Galaxy Fold 2. Источник заявил, что данный рендер удалось создать благодаря появившимся в Сети последним утечкам новой информации об этой разработке корпорации из Азии.
Актуальные Новости 01:35
Общество
В Саратовской области разрешили работу турбаз и музеев
С завтрашнего дня, 7 июля, в Саратовской области разрешается работа туристических баз и музеев, но с соблюдением всех санитарных норм.
Четвертая Власть 12:13
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Биатлон
Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу
По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном
Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.
ФАН 03:53
Происшествия
В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 4,7
РИА Новости 09:27
Космос
В июле пензенцы смогут наблюдать парад планет
Наш город сегодня (Пенза и Заречный) 08:01
Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
О работе пропускного пункта "Еленовка" в другие дни будет сообщено дополнительно Напомним, что КПП через линию разграничения были временно закрыты еще в марте для недопущения завоза коронавирусной инфекции. на территорию Республики 22 июня КПП "Еленовка" был открыт для выезда из ДНР, а 25 - на въезд.
КП - Донецк 09:58
Экономика
Российские пенсионеры могут получить новую выплату в 12 тысяч рублей
В июле некоторые пенсионеры получат выплату в 12 700 рублей.
МордовМедиа 11:51
Политика
Британия ввела санкции против главы Следственного комитета Бастрыкина
Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Financial Times опубликовала материал, утверждающий, что глава МИД Британии Доминик Рааб готовится ввести персональные санкции против ряда граждан России.
REGNUM 11:20
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости 04:06
Общество
ЕСПЧ коммуницировал жалобу по делу об убийстве Немцова
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Эхо Москвы 11:51
Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости 04 июля в 12:52
Армия и оружие
В Сирии российский Су-57 успешно поохотился на американский F-35
В Сирии во время полета над провинцией Дейр-эз-Зор российский истребитель 5-го поколения Су-57 с расстояния в 120 км отработал захват радаром новейшего американского коллеги-«стелса» F-35.
Недвижимость.RU 07:40
Здоровье
В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация
В Оренбургской области с 23 − 24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.
REGNUM 09:13
Политика
Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ
Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости 05:42