Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.

с чего всё началось

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что российский агропромышленный комплекс может обеспечить граждан продуктами в нужном количестве и ассортименте. Именно поэтому россиянам следует забыть о «дефиците».

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