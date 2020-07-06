Экономика
ГородовойГлава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС предложил российским гражданам забыть о слове «дефицит» применительно к продовольствию.
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с чего всё началось
Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.ТАСС03:00
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Происшествия
МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
Интерфакс 12:55
Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
Авто
Toyota анонсировала новый кроссовер Corolla Cross
Компания Toyota назвала официальную дату премьеры нового кроссовера Toyota Corolla Cross. Модель будет представлена 9 июля.
Деловое.ТВ 12:03
Армия и оружие
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
RT на русском 16:23
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Футбол
Тоттенхэм — Эвертон 1:0
Футболисты «Тоттенхэма» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии переиграли «Эвертон» из Ливерпуля.
ProstoProSport 16:56
Экономика
Счетная палата проверит эффективность поддержки граждан в период пандемии
Счетная палата РФ дополнила план проверок на 2020 год новыми контрольными мероприятиями для анализа эффективности работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса.
ТАСС 17:12
Космос
Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник Shiyan-6
Пекин, 5 июля 2020, 07:15 — REGNUM На околоземной орбите развёрнут экспериментальный спутник Китая Shiyan-6.
REGNUM вчера в 00:15
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
Продюсер написал, что ему удалось скинуть сто килограммов. Музыкант боролся с весом на протяжении долгого времени.
CT news 10:39
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Здоровье
Работающие с КОВИД врачи смогут пройти реабилитацию в Дагестане
Российские врачи, которые направили свои силы на борьбу с пандемией коронавируса, смогут пройти реабилитацию на безвозмездной основе на берегу Каспийского моря в Дагестане.
Невские Новости 17:22
Политика
США выступили в поддержку персональных санкций Британии
Вашингтон, 6 июля 2020, 22:12 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают персональные санкции, введенные властями Британии против ряда российских граждан и подданных Саудовской Аравии, заявил 6 июля министр финансов США Стивен Мнучин на своей странице в Twitter.
REGNUM 15:12
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Политика
Глава МИД Эстонии допустил возможность запрета семи российских каналов
Правительство Эстонии вслед за Латвией может запретить на территории республики трансляцию семи входящих в «семью» RT российских каналов, сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Взгляд.ру 17:03
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Экономика
Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»
Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 13:58
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv 05:19
Экономика
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Наука
На Мадагаскаре обнаружен крохотный предок динозавров
Ученые нашли в триасовых отложениях Мадагаскара возрастом 237 млн лет крохотного предка динозавров, сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Газета.Ru 16:58
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35