Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.

с чего всё началось

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС предложил российским гражданам забыть о слове «дефицит» применительно к продовольствию.

Общество Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. 704

Происшествия Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска "В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении. 8

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Политика Россия пообещала ответить на новые санкции Британии В посольстве уверены, что новые санкции не будут способствовать улучшению российско-британских отношений, а Россия оставляет за собой право на ответные шаги.

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