Экономика

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС предложил российским гражданам забыть о слове «дефицит» применительно к продовольствию.
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Дмитрий Патрушев: Россия может забыть о слове «дефицит» в отношении продуктов питания

Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.
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Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов

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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 14:56, Ашберн
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Дмитрий Николаевич Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома».
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