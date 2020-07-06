Экономика
ГородовойГлава Минсельхоза призвал россиян забыть о дефиците продуктов
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в интервью ТАСС предложил российским гражданам забыть о слове «дефицит» применительно к продовольствию.
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с чего всё началось
Учитывая перспективы хорошего урожая, ожидаем, что экспорт зерновых также будет достойным и Россия сохранит лидирующие позиции на этом рынке В целом следует сказать, что с 2019 года для различных видов отечественной продукции АПК были открыты рынки 25 стран.ТАСС03:00
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Общество
Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам
В пресс-службе Nord Stream 2 AG указали, что судно с якорным позиционированием успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода «Северный поток», а также при строительстве участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии.
РБК 06:26
Футбол
ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего Гайча
Московский ЦСКА предложил более €8 млн за нападающего аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфа Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Газета.Ru 14:44
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Происшествия
Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска
"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Политика
Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения России на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:45
Гаджеты
Sony выпустила телевизоры Bravia XH90 для PlayStation 5
Деловое.ТВ 08:59
Происшествия
Против Петра Верзилова возбудили дело из-за канадского паспорта
Против издателя "Медиазоны" Петра Верзилова возбудили уголовное дело по статье об отсутствии уведомления о наличии иностранного паспорта, сообщается на сайте издания.
РИА Новости 14:48
Автоспорт
Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 вчера в 19:48
Футбол
11 фанатов «Зенита» задержали за использование файеров
Фанатов, которые жгли файеры, задержали за мелкое хулиганство и привлекли к административной ответственности.
Бомбардир.ру 14:17
Политика
Россия пообещала ответить на новые санкции Британии
В посольстве уверены, что новые санкции не будут способствовать улучшению российско-британских отношений, а Россия оставляет за собой право на ответные шаги.
Expert.ru 14:46
Культура
В Италии умер композитор Эннио Морриконе
В ночь на 6 июля в Риме умер композитор Эннио Морриконе, написавший музыку более чем к 400 фильмам.
ИжевскИнфо.РУ 07:04
Происшествия
В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей
По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
РИАМО 14:08
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
RT на русском 12:54
Фигурное катание
Как Алина Загитова заработала 1,1 млн долларов за 2019 год
Издание обозначало, что сумма призовых за второе и третье места на этапах Гран-при добавили в копилку Загитовой 25 тысяч долларов, президентская стипендия и зарплата дают Алине не менее 12 тысяч долларов в год, показательные шоу увеличили сумму ещё на 200 тысяч.
LiveResult.Ru 08:27
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
Следствие предъявило актеру Михаилу Ефремову в понедельник обвинение в окончательной редакции по делу о ДТП в центре Москвы.
ТАСС 11:34
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Армия и оружие
ВМС США не получили стелс-ракету RGM-184A
Американские ВМС до сих пор не получили стелс-ракету RGM-184A, которую потеряли в прошлом году во время стрельб по списанному фрегату Oliver Hazard Perry в Тихом океане, пишут СМИ.
Газета.Ru 08:42
Финансы
Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
Интерфакс 05:07
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
Общество
Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального
Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей.
REGNUM 08:30
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
Фигурантка дела «Седьмой студии» Апфельбаум обжаловала приговор
RT на русском 11:55
Общество
В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы
Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие
Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине
Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.
REGNUM 07:09
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что делала липосакцию
Российская поп-исполнительница Анна Седокова призналась, что в молодости скорректировала свое тело с помощью липосакции.
НТВ 11:32
Здоровье
Переболевшие коронавирусом петербуржцы сдали 70 литров плазмы
В Петербурге заготовили 70 литров антиковидной плазмы для лечения пациентов, заражённых коронавирусом.
78.ru 13:59