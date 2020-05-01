Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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с чего всё началось

В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Якушева

Якушев ранее в пятницу отметил, что сам принял решение о госпитализации и будет проходить лечение под присмотром врачей в одной из московских больниц. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.
Известиявчера в 15:37

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Главные новости к утру 2 мая

Коммерсантъ00:03

Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

ТАССвчера в 14:37

В Минстрое рассказали о состоянии главы ведомства

RT на русскомвчера в 21:51

Минстрой: состояние министра Якушева нормальное

Вести.Ruвчера в 20:58

В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева

РИА Новостивчера в 19:20

В Минстрое сообщили о состоянии госпитализированного с COVID-19 Якушева

РБКвчера в 23:24

В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Якушева

Известиявчера в 15:37
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM вчера в 00:58
222
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
519
Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы

vtomske.ru 29 апреля в 01:25
7
Общество

Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС

Россия в 2021—2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше, чем в 2020 году.
RT на русском вчера в 20:45
1
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2K
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Армия и оружие

Американские военные убили мирного жителя в Сирии

Lenta.ru вчера в 19:03
3
Транспорт

Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки

Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК вчера в 16:09
300
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ 30 апреля в 15:33
4,4K
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
13
Происшествия

Пропавшего в Белогорске подростка нашли мертвым

Вчера, 1 мая, на территории бывшего кирпичного завода в Белогорске обнаружили тело подростка.
ИА Порт Амур 00:14
Футбол

Бэйл: «Никак не ожидал, что болельщики „Реала“ будут меня освистывать»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл высказался о поведении болельщиков мадридского клуба.
Sport24.ru вчера в 17:22
Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 29 апреля в 08:00
7
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
20
Шоу-бизнес

Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Mockva.ru 30 апреля в 23:56
117
Технологии

В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса

Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс вчера в 16:12
3
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич заявил, что женился в четвертый раз

66-летний музыкант Андрей Макаревич, являющийся лидером группы «Машина времени», в интервью на «Радио Свобода» признался, что женился в четвертый раз.
Bimru.ru вчера в 05:59
17
Общество

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус скончались в Москве, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:23
69
Кино

Киностудия имени Горького запустила Youtube-канал

Напомним, что первой в России открыл свой партнерский канал на YouTube киностудия "Мосфильм", где пользователям бесплатно и легально стали доступны любимые отечественные картины.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье

Названа разница в течении COVID-19 у мужчин и женщин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус по сравнению с женщинами и чаще оказываются в реанимации.
Известия вчера в 21:26
2
Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки вчера в 07:00
288
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
178
Политика

Мишустин будет госпитализирован

Глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого подтвержден коронавирус нового типа, будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Вестник Кавказа 30 апреля в 14:05
3,4K
Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
Культура

Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Известия вчера в 23:46
Футбол

Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году

Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru вчера в 11:14
Здоровье

Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»

Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru вчера в 06:38
2
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

ТАСС вчера в 16:45
61
Общество

Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 29 апреля в 04:33
1,8K
Здоровье

В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус

Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн вчера в 05:42
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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