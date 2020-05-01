Якушев ранее в пятницу отметил, что сам принял решение о госпитализации и будет проходить лечение под присмотром врачей в одной из московских больниц. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин.

с чего всё началось

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