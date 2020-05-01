Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заразился коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, сообщает
 Telegram-канал министерства.
РБК14:39

Подробнее о событии

Коронавирус подтвердился у министра строительства Владимира Якушева

Эхо Москвы16:00

Глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом

Вести.Ru14:59

Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

ТАСС14:37

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

Коммерсантъ14:45

Глава Минстроя заразился коронавирусом

RT на русском14:43

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Интерфакс14:49

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

РИА Новости16:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:05, Ашберн
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали затопленный после прорыва дамбы поселок

РИА Новости 01:25
12
Общество

37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В столице скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Москва 24 16:22
Космос

Учёные заявили, что ранний Марс был похож на Землю

Большинство планетологов предполагает, что Марс был очень похож на Землю в первые эпохи своего существования.
SM News 14:41
1
Кино

Назвали самые убыточные фильмы 2019 года

Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 29 апреля в 03:05
32
Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
42
Происшествия

Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку

Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
14
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
8,1K
Наука

Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса

Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
170
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
37
Происшествия

Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде

Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
22
Происшествия

Коронавирус в Коми: карта заражения на 29 апреля 2020 года

В Прилузском районе - 11 заболевших, один уже выписан (по состоянию на 27 апреля).
КП - Сыктывкар 29 апреля в 14:21
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
4,3K
Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
1,4K
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
82
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2,1K
Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
231
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
576
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру

Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
91
Политика

На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
3,4K
Шоу-бизнес

У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
1
Общество

Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв

Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
REGNUM 16:16
80
Общество

Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В течение последних суток в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:22
55
Киберспорт

NoFear оскорбил игрока в официальном матче

Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Футбол

Слуцкий рассказал о взаимной любви с Дзюбой

Газета.Ru 12:32
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
990
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
109
Политика

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом

О заболевании Михаил Мишустин лично сообщил президенту Владимиру Путину, передает телеканал Россия 24.Как пояснил премьер-министр, после ряда характерных симптомов тест на коронавирусную инфекцию у него дал положительный результат.
Medical Note вчера в 12:55
107
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт 15:29
12
Общество

Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью

Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
655
Общество

Попова считает правильным шагом введение масочного режима в регионах

Регионы России, которые вводят обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса, поступают правильно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда", размещенном в пятницу на сайте вещателя.
ТАСС 12:48
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное