с чего всё началось

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Общество 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве В столице скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Кино Назвали самые убыточные фильмы 2019 года Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline. 32

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 42

Наука Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 170

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС. 37

Происшествия Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры. 22

Общество В Подмосковье ввели «масочный режим» Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса. 1,4K

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 82

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 576

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 91

Шоу-бизнес У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией». 1

Киберспорт NoFear оскорбил игрока в официальном матче Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.

Происшествия В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД. 990

Политика Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом О заболевании Михаил Мишустин лично сообщил президенту Владимиру Путину, передает телеканал Россия 24.Как пояснил премьер-министр, после ряда характерных симптомов тест на коронавирусную инфекцию у него дал положительный результат. 107

Шоу-бизнес Андрей Макаревич женился в четвертый раз Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат. 12

Общество Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом. 655