Коронавирус
КоммерсантъГлава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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Общество
37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
В столице скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Москва 24 16:22
Космос
Учёные заявили, что ранний Марс был похож на Землю
Большинство планетологов предполагает, что Марс был очень похож на Землю в первые эпохи своего существования.
SM News 14:41
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 29 апреля в 03:05
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Происшествия
Российского пенсионера с коронавирусом вернули домой и оставили в подъезде
Российского пенсионера Евгения Печурина, у которого был подтвержден коронавирус, вернули из московской больницы и оставили в подъезде дома, где он позже упал в обморок, не дойдя до своей квартиры.
Lenta.ru 15:01
Происшествия
Коронавирус в Коми: карта заражения на 29 апреля 2020 года
В Прилузском районе - 11 заболевших, один уже выписан (по состоянию на 27 апреля).
КП - Сыктывкар 29 апреля в 14:21
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Политика
На коронавирус проверят контактировавших с Мишустиным
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков дал комментарий о заражении Мишустина коронавирусом.
Live24 03:38
Шоу-бизнес
У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
Общество
Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв
Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
REGNUM 16:16
Общество
Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В течение последних суток в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:22
Киберспорт
NoFear оскорбил игрока в официальном матче
Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Футбол
Слуцкий рассказал о взаимной любви с Дзюбой
Газета.Ru 12:32
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом
О заболевании Михаил Мишустин лично сообщил президенту Владимиру Путину, передает телеканал Россия 24.Как пояснил премьер-министр, после ряда характерных симптомов тест на коронавирусную инфекцию у него дал положительный результат.
Medical Note вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт 15:29
Общество
Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью
Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
Общество
Попова считает правильным шагом введение масочного режима в регионах
Регионы России, которые вводят обязательный масочный режим из-за эпидемии коронавируса, поступают правильно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио "Комсомольская правда", размещенном в пятницу на сайте вещателя.
ТАСС 12:48