с чего всё началось

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства. Чиновник решил лечь в больницу.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 129

Общество Телеканал «Дождь» запустил марафон в поддержку врачей Зрители телеканала могут перечислить деньги либо на средства защиты для врачей - фондам "Созидание" и "Правмир", либо на то, чтобы врачи смогли посетить пациентов на дому, на закупку продуктов нуждающимся, бесплатные тесты на коронавирус на дому - это проект "Помощь рядом", работающий совместно с фондами "Друзья" и "Подарок Ангелу". 6

Общество Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1K

Происшествия СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 108

Музыка Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате Победитель вокального шоу "Маска" Анатолий Цой ответил на обвинения в плагиате, выдвинутые в его адрес после того, как он исполнил песню Татьяны Снежиной "Позови меня с собой". 105

Транспорт Власти закрыли въезд в Курганскую область Региональный оперштаб принял решение закрыть въезд в Курганскую область для лиц, не имеющих основания для прибытия в регион. 2

Спорт В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.

Энергетика Цены на нефть снова перешли к росту Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус. 66

Происшествия В Москве ГИБДД со стрельбой задержала нарушителей самоизоляции Сотрудники ДПС для проверки документов попытались остановить Hyundai Solaris «Яндекс.Такси», но водитель проехал мимо и увеличил скорость. 534

Общество В Испании задержали экс-депутата Госдумы В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске. 294

Политика Трамп: Надеюсь, коронавирус убьет в США менее 100 тысяч человек Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, надеется, что от коронавируса в стране умрет менее 100 тысяч человек.

Политика Белоусов в кресле Мишустина: эксперты оценили ситуацию Президент Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность исполняющего обязанности главы кабмина в связи с болезнью Михаила Мишустина, у которого диагностировали коронавирус.

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 59