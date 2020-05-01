Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъГлава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заразился коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, сообщает
 Telegram-канал министерства.
РБК14:39

Подробнее о событии

Минстрой: состояние министра Якушева нормальное

Вести.Ru20:58

Глава Минстроя Владимир Якушев заразился коронавирусом

Эхо Москвы21:03

Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом

ТАСС14:37

В Минстрое рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом Якушева

РИА Новости19:20

Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом

Коммерсантъ14:45

Стало известно о состоянии главы Минстроя

Lenta.ru17:23

В Минстрое рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Якушева

Известия15:37
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Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.
Московский Комсомолец 12:30
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В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю за коронавирусом сообщает: в Москве скончались 37 пациентов, у которых была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 16:43
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Наука

Найдено природное средство от похмелья

РИА Новости 16:22
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Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
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Здоровье

Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи

Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
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Происшествия

В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации

Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, найдены.
RT на русском вчера в 04:14
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Политика

Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать

"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 08:15
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Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Спорт

Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA

«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 08:38
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия 15:22
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Энергетика

Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин

Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
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Общество

Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
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Экономика

МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:58
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Наука

В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении

В Японии специалисты обнаружили новую возможность лечения шизофрении, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:56
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Политика

Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу

Белый дом заблокировал дачу показаний главного инфекциониста США Энтони Фаучи коллегии палаты представителей, расследующей ответные меры властей на вспышку коронавируса в стране.
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Авто

Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее

Автоновости дня 10:15
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Футбол

Тимощук вспомнил знаменитую победу над «Баварией» 12 лет назад

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в годовщину ответного полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенит»-«Бавария» вспомнил знаменитую победу петербуржцев.
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Армия и оружие

Министерство обороны РФ опубликовало архивы о Берлинской операции

Вести.Ru 19:45
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Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

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Футбол

Вернер не намерен переходить в «Баварию»

Ранее генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что клуб не имеет предложений по Вернеру.
Матч ТВ 17:37
Политика

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
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Футбол

«Кельн» сообщил о трех положительных тестах на коронавирус в клубе

Тесты сдавали футболисты, тренеры и персонал команды. Клуб сообщает, что результаты обследования выявили три положительных случая в команде.
Матч ТВ 15:01
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Процессор Intel Core i9-10900K на пике нагрузки потребляет 250 Вт

Выяснилось, что на пике нагрузки он потребляет 250 Вт. При покупке данного процессора стоит обратить внимание на этот параметр.
Актуальные Новости вчера в 12:39
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Экономика

Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса

Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru вчера в 16:39
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
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Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

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Космос

Virgin Galactic провела первое испытание нового космолета

В пятницу, 1 мая, Virgin Galactic провела первое летное испытание космолета Unity серии SpaceShipTwo.
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Япония повторно заразилась коронавирусом из Европы

Ученые предполагают, что он был занесен на территорию страны туристами и японскими гражданами, возвращавшимися из Европы.
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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