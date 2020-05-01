Коронавирус
КоммерсантъГлава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.
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Политика
Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.
Московский Комсомолец 12:30
Общество
В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю за коронавирусом сообщает: в Москве скончались 37 пациентов, у которых была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 16:43
Наука
Найдено природное средство от похмелья
РИА Новости 16:22
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Происшествия
В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек
В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
Пропавшие чиновники администрации Усть-Кутского района Иркутской области, которых заподозрили в попытке поджога леса, найдены.
RT на русском вчера в 04:14
Политика
Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать
"Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.
РИА Новости 08:15
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Спорт
Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA
«Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 08:38
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия 15:22
Энергетика
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
Общество
Воробьев ввел «масочный режим» в Подмосковье
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел на территории Подмосковья "масочный режим".
Газета.Ru 11:26
Экономика
МВФ выделит Грузии $200 млн на борьбу с коронавирусом
Международный валютный фонд (МВФ) решил выделить Грузии около $200 млн в рамках программы помощи на борьбу с коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:58
Наука
В Японии нашли новую возможность лечения шизофрении
В Японии специалисты обнаружили новую возможность лечения шизофрении, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:56
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу
Белый дом заблокировал дачу показаний главного инфекциониста США Энтони Фаучи коллегии палаты представителей, расследующей ответные меры властей на вспышку коронавируса в стране.
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Авто
Кроссовер Skoda Kamiq стал ещё бюджетнее
Автоновости дня 10:15
Футбол
Тимощук вспомнил знаменитую победу над «Баварией» 12 лет назад
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в годовщину ответного полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенит»-«Бавария» вспомнил знаменитую победу петербуржцев.
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Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили 00:07
Футбол
Вернер не намерен переходить в «Баварию»
Ранее генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что клуб не имеет предложений по Вернеру.
Матч ТВ 17:37
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Футбол
«Кельн» сообщил о трех положительных тестах на коронавирус в клубе
Тесты сдавали футболисты, тренеры и персонал команды. Клуб сообщает, что результаты обследования выявили три положительных случая в команде.
Матч ТВ 15:01
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Процессор Intel Core i9-10900K на пике нагрузки потребляет 250 Вт
Выяснилось, что на пике нагрузки он потребляет 250 Вт. При покупке данного процессора стоит обратить внимание на этот параметр.
Актуальные Новости вчера в 12:39
Экономика
Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг.
Газета.Ru вчера в 16:39
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Влад Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Mockva.ru вчера в 23:56
Космос
Virgin Galactic провела первое испытание нового космолета
В пятницу, 1 мая, Virgin Galactic провела первое летное испытание космолета Unity серии SpaceShipTwo.
Профиль 17:12
Наука
Япония повторно заразилась коронавирусом из Европы
Ученые предполагают, что он был занесен на территорию страны туристами и японскими гражданами, возвращавшимися из Европы.
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