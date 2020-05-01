с чего всё началось

30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении и. о. председателя правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Политика Зеленский передал «пламенный привет» ослабившему карантин мэру Черкасс Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру города Черкассы Анатолию Бондаренко.

Общество В Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом Оперативный штаб по контролю за коронавирусом сообщает: в Москве скончались 37 пациентов, у которых была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. 66

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,1K

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 372

Происшествия В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.

Политика Медведев считает, что трудовое законодательство надо усовершенствовать "Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства. 484

Спорт Комиссия МОК прокомментировала результаты расследования WADA «Комиссия спортсменов МОК приветствует новости о существенном продвижении, которое было осуществлено отделом расследований WADA, и благодарит всех, кто был вовлечен в этот процесс», — говорится в сообщении. 1

Энергетика Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК. 70

Политика Белый дом запретил главному инфекционисту США дать показания конгрессу Белый дом заблокировал дачу показаний главного инфекциониста США Энтони Фаучи коллегии палаты представителей, расследующей ответные меры властей на вспышку коронавируса в стране. 2

Футбол Тимощук вспомнил знаменитую победу над «Баварией» 12 лет назад Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в годовщину ответного полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенит»-«Бавария» вспомнил знаменитую победу петербуржцев.

Футбол Вернер не намерен переходить в «Баварию» Ранее генеральный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф заявил, что клуб не имеет предложений по Вернеру.

Футбол «Кельн» сообщил о трех положительных тестах на коронавирус в клубе Тесты сдавали футболисты, тренеры и персонал команды. Клуб сообщает, что результаты обследования выявили три положительных случая в команде.

Экономика Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса Бизнес в российских регионах не может воспользоваться мерами поддержки, которые принимаются на федеральном уровне, показал проведенный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым мониторинг. 184

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 8,6K