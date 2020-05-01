Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин. Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина.

с чего всё началось

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.

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