Коронавирус
ИнтерфаксГлава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Никита Стасишин. Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у премьер-министра страны Михаила Мишустина.Известия15:37
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Кино
Релиз «Джона Уика 4» перенесли на год
Главным переносом можно назвать «Джона Уика 4» — изначально релиз проекта был назначен на 21 мая 2021 года, однако теперь картина выйдет лишь 27 мая 2022 года.
Игромания.ру 17:42
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
Московские врачи уверены, что выход на плато не является показателем победы над коронавирусом.
Известия 12:40
Общество
Роспотребнадзор назвал отличия симптомов коронавируса от аллергии
Среди симптомов аллергии Роспотребнадзор назвал насморк, покраснение и слезоточение глаз, зуд, першение в горле.
РБК 21:53
Общество
Гидрометцентр спрогнозировал теплый май почти по всей России
Температура выше нормы ожидается практически на всей территории России в мае, но особенно теплым месяц будет в регионах на юге Европейской части страны, в Уральском федеральном округе (УФО) и в Западной Сибири.
Известия вчера в 01:30
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали 4 дома для пожилых в Италии
Всего российские военные специалисты провели полную дезинфекцию домов престарелых более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии.
РЕН ТВ 01:00
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
Cyber.sports.ru 06:35
Общество
В Хакасии коронавирус подтвержден у 27 детей
По данным регионального управления Роспортребнадзора, всего на утро 29 апреля в республике выявлено 228 случаев COVID -19, среди них 27 – у детей.
Московский Комсомолец Хакасия 29 апреля в 06:57
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
273 россиянина вылетели из Дели на родину
273 россиянина специальным рейсом "Аэрофлота" вылетели из Дели на родину.
Вести.Ru 22:25
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл 08:04
Космос
Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС
Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.
RT на русском 20:45
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
Интерфакс 22:41
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Гаджеты
Xiaomi обвинили в слежке за пользователями смартфонов
В Xiaomi назвали информацию "досадным непониманием". Китайскую компанию Xiaomi заподозрили в сборе данных пользователей смартфонов.
Деловое.ТВ 11:57
Общество
В МЧС рекомендуют брать с собой в больницу при COVID-19 минимум наличных и гаджеты
Если вы используете косметические средства, то их также следует подготовить заранее.
ТАСС 20:03
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
Наука
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс 16:12
Политика
Сегодня утром скончался вице-премьер Крыма Павел Королёв
Заместителю Председателя Совета министров Республики Крым Павлу Королёву было 60 лет. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
КИА 03:27
Здоровье
В Благовещенске вылечили первую пациентку с коронавирусом и пневмонией
В инфекционный госпиталь БГКБ с начала эпидемии поступило 19 человек с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией.
Амурская правда 21:22
Общество
На утро 2 мая в Иркутской области выявили 16 новых случаев COVID-19
По данным оперштаба на 10:30 2 мая, в Иркутской области выявили еще 16 случаев COVID-19. Всего 166 инфицированных коронавирусом в регионе.
Твой Иркутск 23:02
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
Политика
Мишустин будет госпитализирован
Глава российского правительства Михаил Мишустин, у которого подтвержден коронавирус нового типа, будет находиться в одном из медучреждений под наблюдением врачей, заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков.
Вестник Кавказа вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласкового мая»
Телеведущая Лера Кудрявцева подала иск о защите чести и достоинства к продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину и изданию «Семь дней», сообщили РБК в пресс-службе Савеловского районного суда Москвы.
РБК 08:53
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс 17:48
Футбол
Смертин про гол Шевченко Филимонову: «Я винил себя прежде всего. Карпин мне напихал после фола»
Экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил о голе Андрея Шевченко в ворота Александра Филимонова в матче против сборной Украины (1:1) в отборе Евро-2000.
Sports.ru 17:42
Происшествия
В Сочи оштрафован местный житель, устроивший скандал полицейским
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2020, 18:26 — REGNUM Мужчина, устроивший на улице скандал и накричавший на сотрудников полиции, оштрафован за нарушение режима самоизоляции в городе Сочи Краснодарского края.
REGNUM 11:26
Политика
Трамп заявил, что США могут ввести новые пошлины на товары из Китая
Американская администрация потенциально способна ввести дополнительные пошлины на товары из КНР из-за распространения нового коронавируса, не хотела бы использовать в связи с этим отказ от своих долговых обязательств перед Пекином.
ТАСС вчера в 18:06