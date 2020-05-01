Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГлава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
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Владимир Якушев
Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи.
— Владимир Якушев, российский политикИнтерфакс 14:49
с чего всё началось
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев заразился коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, сообщает
 Telegram-канал министерства.
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Глава Минстроя госпитализирован с коронавирусом

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Российский политик
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