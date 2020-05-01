Коронавирус
ИнтерфаксГлава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
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Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи.
— Владимир Якушев, российский политикИнтерфакс 14:49
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