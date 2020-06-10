Экономика
РИА НовостиГлава Минстроя отметил улучшение платежной дисциплины в сфере ЖКХ
Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил постепенное улучшение платежной дисциплины населения при оплате жилья и коммунальных услуг.
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Игры
Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne
На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.
Городской портал Новый Нижний 16:00
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 14:28
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Происшествия
Прокуратура: Ефремов в момент ДТП был пьян и под наркотиками
В прокуратуре заявили, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, артист Михаил Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Прокуратура предъявила обвинения актеру Михаилу Ефремову в том, что в момент аварии на Смоленской площади тот находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения.
НТВ 12:01
Здоровье
В Петербурге 32 тяжелобольных COVID-19 спасены благодаря плазме
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:56 — REGNUM В петербургской городской больнице №40, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, врачам удалось спасти 32 пациента, состояние которых оценивалось как тяжелое.
REGNUM 11:56
Политика
Трамп намерен возобновить свои предвыборные митинги в США
Президент США Дональд Трамп собирается в скором времени возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию COVID-19, сообщила газета Politico.
Народные новости вчера в 06:11
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Космос
NASA заключило договор на разработку окололунного модуля HALO
NASA заключило договор на разработку окололунного модуля HALO с компанией Northrop Grumman. Стоимость проектных работ оценена в $187 млн.
ДВ-РОСС 07 июня в 07:01
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Соколов лишился адвоката
Российская газета 15:00
Здоровье
Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж
10 июня на очередном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев.
Kursk.com 10:25
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 15:38
Общество
Опубликована статистика смертей от коронавируса в Москве за май
В мае новая коронавирусная инфекция оказалась основной или сопутствующей причиной 5 260 смертей в Москве.
Московский Комсомолец 07:42
Политика
Трамп намерен реформировать полицию после гибели Джорджа Флойда
Президент США Дональд Трамп планирует представить пакет реформ в полиции страны после гибели темнокожего Джорджа Флойда от рук правоохранителей, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря Белого Дома Кейли Макэнани.
Газета.Ru 16:53
Политика
Еврокомиссия обвинила Россию и Китай в дезинформации во время пандемии
В пресс-релизе ЕК Россию и Китай обвиняют в дезинформационных кампаниях.
Коммерсантъ 11:31
Происшествия
Ураган повалил деревья и оборвал провода на юге Псковской области
Шквалистый ветер оставил вечером 10 июня без света несколько населенных пунктов, повалил деревья на улицах и трассах.
Московский Комсомолец Псков 16:01
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Происшествия
В Новой Москве обрушился мост через реку Незнайку
В деревне Большое Покровское Новой Москвы произошла просадка опоры автомобильного моста через реку Незнайку.
RT на русском 15:50
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Наука
На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней
Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них.
Pravda.Ru 09:16
Политика
Путин во время совещания «придумал» название нового министерства
Президент Владимир Путин в ходе совещания по связи и ИT-индустрии оговорился и «придумал» на секунду новое ведомство — Минэкономсвязи.
РБК 16:46
Здоровье
В Литве обеспокоились количеством больных COVID-19 в Калининграде
Вильнюс, 10 июня 2020, 15:57 — REGNUM Учёные литовского Университета медицинских наук обеспокоились уровнем заболеваемости COVID-19 в Калининградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 июня.
REGNUM 08:57
Космос
Кто такая Алия Григ и почему она может стать русским Илоном Маском
Сегодня в узких кругах Алию считают «российским Илоном Маском».
РБК 07:17
Космос
Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon
Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon.
Газета.Ru 16:24
Авто
До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:03
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка
33-летняя участница реалити родила дочь. Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитриенко стали родителями во второй раз.
WMJ.ru 15:14
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета 12:56