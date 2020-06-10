Экономика

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Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил постепенное улучшение платежной дисциплины населения при оплате жилья и коммунальных услуг.
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Глава Минстроя отметил улучшение платежной дисциплины в сфере ЖКХ

РИА Новости06:23

Сфера ЖКХ прошла период ограничений без серьезных проблем - Минстрой РФ

Интерфакс06:15
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