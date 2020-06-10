Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил постепенное улучшение платежной дисциплины населения при оплате жилья и коммунальных услуг.

Игры Слух: появились первые скриншоты РС-версии Bloodborne На сайте Resetera появилась публикация, которую впоследствии удалили, с якобы скриншотами РС-версии боевой ролевой игры Bloodborne.

Политика Республиканцы предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 202

Происшествия Прокуратура: Ефремов в момент ДТП был пьян и под наркотиками В прокуратуре заявили, что в момент ДТП, в результате которого погиб человек, артист Михаил Ефремов управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Прокуратура предъявила обвинения актеру Михаилу Ефремову в том, что в момент аварии на Смоленской площади тот находился в состоянии и алкогольного, и наркотического опьянения. 538

Здоровье В Петербурге 32 тяжелобольных COVID-19 спасены благодаря плазме Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:56 — REGNUM В петербургской городской больнице №40, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, врачам удалось спасти 32 пациента, состояние которых оценивалось как тяжелое.

Политика Трамп намерен возобновить свои предвыборные митинги в США Президент США Дональд Трамп собирается в скором времени возобновить проведение своих предвыборных митингов в различных штатах, несмотря на пандемию COVID-19, сообщила газета Politico.

Экономика Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.

Космос NASA заключило договор на разработку окололунного модуля HALO NASA заключило договор на разработку окололунного модуля HALO с компанией Northrop Grumman. Стоимость проектных работ оценена в $187 млн. 8

Здоровье Жителей Липецкой области просят не ехать в Воронеж 10 июня на очередном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе выступил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев. 8

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 1,1K

Политика Трамп намерен реформировать полицию после гибели Джорджа Флойда Президент США Дональд Трамп планирует представить пакет реформ в полиции страны после гибели темнокожего Джорджа Флойда от рук правоохранителей, передает "Интерфакс" слова пресс-секретаря Белого Дома Кейли Макэнани.

Происшествия Ураган повалил деревья и оборвал провода на юге Псковской области Шквалистый ветер оставил вечером 10 июня без света несколько населенных пунктов, повалил деревья на улицах и трассах.

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.

Общество Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 86

Армия и оружие Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. 24

Наука На крыльях бабочек обнаружили защиту от сильных ливней Ученые из Корнелльского университета выяснили: благодаря тому, что в крыльях бабочек есть особые структуры, тяжелые капли дождя не опасны для них. 1

Здоровье В Литве обеспокоились количеством больных COVID-19 в Калининграде Вильнюс, 10 июня 2020, 15:57 — REGNUM Учёные литовского Университета медицинских наук обеспокоились уровнем заболеваемости COVID-19 в Калининградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 июня. 4

Космос Илон Маск ответил на статью Рогозина о запуске Crew Dragon Глава SpaceX и американский предприниматель Илон Маск ответил на статью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о значении запуска корабля Crew Dragon. 5

Авто До российских дилеров добралась обновленная Kia Optima Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров. 79

Шоу-бизнес Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила второго ребенка 33-летняя участница реалити родила дочь. Ольга Рапунцель и ее муж Дмитрий Дмитриенко стали родителями во второй раз.