Экономика
РИА НовостиГлава Минстроя отметил улучшение платежной дисциплины в сфере ЖКХ
Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил постепенное улучшение платежной дисциплины населения при оплате жилья и коммунальных услуг.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17
Городовой вчера в 08:19
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Ведомости 06:03
Происшествия
Прокуратура Швеции закрыла расследование убийства Улофа Пальме
По словам прокуроров, убийство совершил дизайнер Стиг Энгстрём, ранее проходивший по делу свидетелем.
Коммерсантъ 05:27
Хоккей
Бывший капитан «Барыса» стал мэром американского города
Американский хоккеист Брэндон Боченски, который ранее выступал за "Барыс", стал мэром города Гранд-Форкс, расположенного в Северной Дакоте (США).
Sport.ru 05:59
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Здоровье
Губернатор объяснил рост количества заболевших во время стабилизации
Губернатор объяснил это тем, что информация о новых заболеваниях несколько устарела.
ПензаИнформ 04:50
Политика
Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
Происшествия
По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3
8 июня обвинение было предъявлено начальнику цеха Норильской ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Коммерсантъ 05:36
Политика
Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
Интерфакс 05:40
Общество
Попова сообщила о сохранении масочного режима в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:06
Авто
Mercedes-Benz построит всего 15 особых Maybach S 650 с мотором V12
Каждый из 15 последних Mercedes-Maybach S 650 с V12 будет стоить 243 тыс. долларов или 16,7 млн рублей.
Car.ru вчера в 13:56
Футбол
Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
Sport.ru вчера в 10:44
Политика
Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»
Россия в рейтинге оказалась ниже всех стран Европы и бывшего СССР. С ней соседствуют Судан и Центрально-Африканская Республика.
REGNUM 02:37
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым
Профиль вчера в 23:45
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Донецке
По три новых заболевших коронавирусом выявлено в Багаевском, Кагальницком, Каменском, Морозовском, Орловском районах, а также городе Азове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:51
Футбол
Деспотович объяснил, почему не перешёл в ЦСКА
Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович объяснил, почему не перешёл в московский футбольный клуб ЦСКА.
RT на русском 06:35
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Космос
В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса
Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
EastRussia вчера в 04:26
Происшествия
МВД Дагестана отреагировало на конфликт в Манасе
МВД Дагестана начало служебную проверку инцидента в Манасе По решению руководства МВД Дагестана в отношении сотрудников полиции, доставивших 60-летнего местного жителя в территориальный ОВД, назначена служебная проверка, говорится в сегодняшнем сообщении на странице министерства в Instagram.
Кавказский узел вчера в 16:05
Наука
Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города
Археологи нанесли на карту целый древнеримский город, погребенный глубоко под землей, не делая никаких раскопок на месте.
Южный Федеральный вчера в 03:38
Общество
В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
РИА Новости вчера в 23:29
Происшествия
В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину
Российская газета 03:07
Общество
В 2019 году по делам о преступном сообществе оправдали 32% подсудимых
Российские суды в 2019 году чаще всего оправдывали обвиняемых по статье о клевете (ст. 128.1 УК РФ), сообщает РБК со ссылкой на данные судебного департамента Верховного суда (.xls).
Коммерсантъ 02:23