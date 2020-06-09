Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Минстроя отметил улучшение платежной дисциплины в сфере ЖКХ

Глава Минстроя России Владимир Якушев отметил постепенное улучшение платежной дисциплины населения при оплате жилья и коммунальных услуг.
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Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

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В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

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Прокуратура Швеции закрыла расследование убийства Улофа Пальме

По словам прокуроров, убийство совершил дизайнер Стиг Энгстрём, ранее проходивший по делу свидетелем.
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Бывший капитан «Барыса» стал мэром американского города

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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

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Здоровье

Губернатор объяснил рост количества заболевших во время стабилизации

Губернатор объяснил это тем, что информация о новых заболеваниях несколько устарела.
ПензаИнформ 04:50
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
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Происшествия

По делу о разливе топлива в Норильске задержано руководство ТЭЦ-3

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Коммерсантъ 05:36
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Политика

Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию.
Интерфакс 05:40
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Здоровье

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

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Общество

Попова сообщила о сохранении масочного режима в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru заявила, что масочный режим сохраняется во всех регионах России независимо от снятия ими ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .
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Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

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Происшествия

В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит

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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Донецке

По три новых заболевших коронавирусом выявлено в Багаевском, Кагальницком, Каменском, Морозовском, Орловском районах, а также городе Азове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:51
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Происшествия

МВД подтвердило, что Ефремов был в машине один в момент ДТП

Газета.Ru 04:55
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Футбол

Деспотович объяснил, почему не перешёл в ЦСКА

Бывший нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович объяснил, почему не перешёл в московский футбольный клуб ЦСКА.
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Общество

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных

В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
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Космос

В ДВФУ презентовали проекты в области освоения космоса

Призовые места заняли проекты, связанные с освоением космоса, виртуальной и дополненной реальностью.
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Происшествия

МВД Дагестана отреагировало на конфликт в Манасе

МВД Дагестана начало служебную проверку инцидента в Манасе По решению руководства МВД Дагестана в отношении сотрудников полиции, доставивших 60-летнего местного жителя в территориальный ОВД, назначена служебная проверка, говорится в сегодняшнем сообщении на странице министерства в Instagram.
Кавказский узел вчера в 16:05
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Наука

Археологам удалось без раскопок составить карту древнеримского города

Археологи нанесли на карту целый древнеримский город, погребенный глубоко под землей, не делая никаких раскопок на месте.
Южный Федеральный вчера в 03:38
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Общество

В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений

На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

РИА Новости вчера в 23:29
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Происшествия

В Сургуте полиции пришлось силой задержать отдыхавшую в парке женщину

Российская газета 03:07
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Общество

В 2019 году по делам о преступном сообществе оправдали 32% подсудимых

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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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