Экономика
ТАССГлава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии умных технологий в ЖКХ
Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Более тысячи проектов планируется запустить в РФ в 2020 году в рамках программы «Чистая вода» - замглавы Минстроя
Интерфакс - Россиявчера в 23:47
Глава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии «умных» технологий в ЖКХ
Будущее России. Национальные проектывчера в 23:20
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На базе ДВФУ создадут центр ядерных технологий
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