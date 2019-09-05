Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии умных технологий в ЖКХ

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