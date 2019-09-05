Экономика
ТАССГлава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии умных технологий в ЖКХ
Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Глава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии «умных» технологий в ЖКХ
Будущее России. Национальные проектывчера в 23:20
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Театры
Министр культуры вступил в переписку с Теодором Курентизсом
Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису.
Коммерсантъ Пермь 01:24
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Политика
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу в авиастроении
Процесс внесения изменений в операционную деятельность ОАК, вероятно, приведет к масштабной реформе в авиастроении, сообщил в интервью РИА Новости индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков.
РИА Новости 00:47
Здоровье
Названы основные факторы развития рака
По словам Каприна, специалисты Всемирной организации здравоохранения вычислили три главные причины возникновения рака: курение, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя.
Газета.Ru вчера в 12:54
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК вчера в 08:41
Происшествия
В Воронеже экстренно сел самолет, летевший в Петербург
Пассажирский самолет сообщением Воронеж - Пулково благополучно приземлился в аэропорту вылета после обнаружения неисправности в системе электроснабжения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:54
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным высказывание о том, что Китай выступает в роли старшего брата для России.
Lenta.ru вчера в 19:41
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Новый сезон НХЛ стартует 2 октября. Каждая из команд проведет в регулярном чемпионате по 82 матча.
Pravda.Ru вчера в 11:37
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Политика
Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
Скажем, невозможно будет проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, привела пример глава Минздрава.
Российская газета 03:10
Технологии
В сети обнаружили базу с номерами более 400 млн пользователей Facebook
В сети оказались персональные данные и телефонные номера 419 млн пользователей соцсети Facebook.
REGNUM 01:03
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Известия вчера в 17:59
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия вчера в 10:06
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
Рубль поднимается по отношению к доллару и евро в четверг, 5 сентября. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трейдеров.
Газета.Ru 03:31
Культура
Megogo начнет производство собственного контента вслед за конкурентами
Онлайн-кинотеатр Megogo начнет производство собственного контента.
Sostav.ru 02:15
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Газета.Ru вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Экономика
ВТБ развивает сотрудничество с администрацией Приморского края
ВТБ и администрация Приморья намерены развивать сотрудничество в области экономической, инвестиционной и социальной политики на территории региона.
ИА ЯСИА 03:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
Заморозки и мокрый снег ожидаются в некоторых регионах России уже в начале сентября.
Известия вчера в 23:34
Политика
Киев призвал вернуться в Донбасс российских наблюдателей
Олифер заявила о целесообразности возвращения российских представителей в центр по контролю и координации сторон с целью соблюдения прекращения огня.
Национальная служба новостей вчера в 14:15
Культура
Фестиваль зарубежных русских театров проведут в России в 2019 году
Фестиваль зарубежных русских театров в РФ планируется провести до конца 2019 года, сообщил в четверг замминистра культуры России Павел Степанов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
ТАСС 02:40
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Политика
Путин предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2019 предложил создать на Дальнем Востоке специальный венчурный фонд.
Rambler News Service 03:54
Политика
Малайзия планирует приобрести российские МиГ-35
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
ГЛАС.RU 03:39
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08