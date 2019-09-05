Экономика
ТАССГлава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии умных технологий в ЖКХ
Якутия активнее других субъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) занимается развитием цифровых сервисов в городском хозяйстве. Такое мнение высказал журналистам в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Глава Минстроя отметил успехи Якутии в развитии «умных» технологий в ЖКХ
Будущее России. Национальные проектывчера в 23:20
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Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Политика
Китай привлекут к восстановлению вырубленного в Сибири леса
Ведомство предлагает привлекать к восстановлению лесов на Дальнем Востоке и Сибири главного получателя древесины из этих регионов, китайскую сторону сообщает РБК.
Tomsk.Ru 02:31
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак прибыла в Киев и нашла универсальный ответ на вопрос о принадлежности Крыма.
Lenta.ru 04:37
Общество
Huawei получит «Аврору» вместо Android
Главы правительств России и Китая обсудят внедрение операционной системы «Аврора» на устройства Huawei.
Lenta.ru 04:33
Армия и оружие
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
Военное обозрение 04:37
Единоборства
Нурмагомедов раскрыл план на бой с Порье
Sportbox.RU вчера в 11:19
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Шоу-бизнес
Интернет вспоминает великого Фредди Меркьюри в день его рождения
Сегодня, 5 сентября, свой 73-ой день рождения мог бы отпраздновать Фаррух Балсара, он же Фредди Меркьюри, легендарный вокалист не менее легендарной британской рок-группы Queen.
Народные новости вчера в 19:09
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян существенно возросла
Глава Минздрава выступила на полях ВЭФ во Владивостоке Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума сообщила, что за семь месяцев продолжительность жизни россиян возросла, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 02:31
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15
Экономика
Дерипаска впервые после санкций выступил на международном форуме
Российский бизнесмен Олег Дерипаска, находящийся под американскими санкциями, выступил на площадке Восточного экономического форума, трансляция выступления велась на сайте ВЭФа.
РБК 03:48
Политика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой 2% годовых.
RT на русском 03:44
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Политика
Памфилова допустила закладывание «крючочков» в подписях оппозиционеров
Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью «Коммерсанту» не исключила специально допущенных нарушений при сборе подписей кандидатов в Мосгордуму от внесистемной оппозиции.
РБК 03:40
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Ранее в среду Путин встретил Моди на причале острова Русский, лидеры тепло поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатиями и на катере "Ураган" направились к судоверфи.
РИА Новости вчера в 01:03
Общество
Города с самым грязным воздухом назвали в Минприроды России
Минприроды РФ назвало российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число находится в Сибири.
ФАН 03 сентября в 21:05
Общество
Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей
Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество
Суд дисквалифицировал вице-мэра Сочи
Ранее в связи с выявленными нарушениями в адрес Алексея Толмачева выносились представления, однако, как сообщили в прокуратуре края, вице-мэр Сочи допускал формальное рассмотрение актов прокурорского реагирования и игнорировал законные требования прокурора.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора, сообщает «РИА Новости».
Известия 04:49