Экономика
ИзвестияГлава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России
Минстрой России ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья. Об этом 17 июля заявил глава ведомства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области.
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с чего всё началось
Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.ТАСС07:16
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Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете
С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Общество
В Арктике планируют предоставлять бесплатно земли до 5 лет
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 02:01
Футбол
Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»
Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
Общество
Треть респондентов в мире считает равной оплату труда женщин и мужчин
Более трети (34%) опрошенных жителей планеты отмечают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково.
Известия 08:37
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге
Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
Наука
Палеонтологи обнаружили динозавра с крюками
Археологи обнаружили окаменелости в самом верхнем слое формации Хелл-Крик в США.
Машины и Механизмы 15 июля в 05:19
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
Общество
В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии
Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
Происшествия
ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру
Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 09:36
Армия и оружие
Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля
17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Здоровье
В Волгограде из-за коронавируса умерла главврач поликлиники
По последним данным, в Волгоградской области коронавирусом заразились 7 879 человек, 4 547 — выздоровели, 52 — скончались.
Говорит Москва 07:52
Политика
Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США
Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
ИА Красная Весна 03:03
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Общество
В Хабаровске седьмой день подряд проходят митинги в поддержку Фургала
FreeNews-Volga 09:17
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Газета.Ru 08:25
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43