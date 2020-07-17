Экономика

ИзвестияИзвестияГлава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Минстрой России ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья. Об этом 17 июля заявил глава ведомства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области.
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с чего всё началось

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.
ТАСС07:16

Подробнее о событии

Минстрой понизит стоимость жилья

Телеканал 360°08:25

Снижение себестоимости проектов поможет сделать жилье доступным

Интерфакс06:46

В России снизят себестоимость жилья

ФедералПресс07:52

В России снизят стоимость жилья

Lenta.ru07:24

Якушев: снижение стоимости строительства сделает жилье доступным

РИА Новости07:22

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

ТАСС07:16

Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Известия07:57
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ТАСС 07:24
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Политика

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
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Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Российская газета 09:21
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
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Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
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Общество

В Арктике планируют предоставлять бесплатно земли до 5 лет

ОГТРК Ямал-Регион вчера в 02:01
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Футбол

Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»

Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
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Общество

Треть респондентов в мире считает равной оплату труда женщин и мужчин

Более трети (34%) опрошенных жителей планеты отмечают, что труд мужчин и женщин в их странах оплачивается одинаково.
Известия 08:37
Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
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Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

Наряду с представителями руководства «Ренейссанс Констракшн» на стройку прибыл посол Узбекистана (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
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Наука

Палеонтологи обнаружили динозавра с крюками

Археологи обнаружили окаменелости в самом верхнем слое формации Хелл-Крик в США.
Машины и Механизмы 15 июля в 05:19
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия 15 июля в 22:49
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Общество

В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии

Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
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Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Уголовное дело о ДТП со смертельным исходом против актера Михаила Ефремова передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 09:36
Армия и оружие

Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля

17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
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Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
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Здоровье

В Волгограде из-за коронавируса умерла главврач поликлиники

По последним данным, в Волгоградской области коронавирусом заразились 7 879 человек, 4 547 — выздоровели, 52 — скончались.
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Политика

Foreign Policy: В борьбе с КНР Индии пора отвернуться от России к США

Гангули обращает внимание на то, что Индии нужно смириться с новыми реалиями: прежняя система передачи оружия между Россией и Индией — «пережиток прошлого», тогда как США, даже несмотря на непостоянство главы Белого дома Дональда Трампа, разделяют опасения Нью-Дели по поводу Китая.
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
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Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
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Общество

В Хабаровске седьмой день подряд проходят митинги в поддержку Фургала

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Происшествия

В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили

Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
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Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
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Футбол

«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ

Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
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Принцесса Беатрис тайно вышла замуж

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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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