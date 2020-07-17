Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.

с чего всё началось

Минстрой России ставит задачу по снижению себестоимости строительства для удешевления стоимости жилья. Об этом 17 июля заявил глава ведомства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области.

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