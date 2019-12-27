Экономика
РБКМинстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства. Об этом рассказал глава Минстроя России Владимир Якушев, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Минстрой: квартиры в новостройках за год подорожали на 8%
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:13
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Происшествия
СМИ сообщили о рекордном числе массовых убийств в США в 2019 году
Более 40 массовых убийств было совершено за последний год в США, что стало рекордно высоким показателем за 50 лет, сообщает издание USA Today.
Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Политика
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент
В Facebook министерство напоминает, что Владимир Путин подписал указ, которым в МИД России создается 42-й департамент.
Транспорт
Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге
Происшествия
С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Шоу-бизнес
Певица Нюша показала трогательное видео с годовалой дочерью
Популярная певица Нюша разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, на котором продемонстрировала свою годовалую дочь.
Музыка
Лидер Rammstein выпустил новый клип
Клип снят на песню из нового альбома F & M. На этот раз видеорядом обзавелся кабацкий шансон Ach so gern.
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Единоборства
Стала известна тактика Федора Емельяненко в бою с Куинтоном Джексоном
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном может сделать упор на удары ногами и на борьбу в партере.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Авто
В Турции создан собственный автомобиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Хоккей
Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Космос
Радикально новый звездный двигатель предлагает физик
Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала чемпионкой России
Фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Хоккей
Сборная России начала чемпионат по хоккею с поражения от Чехии
Хоккеисты молодёжной сборной России по хоккею неудачно провели стартовый поединок против хозяев 44-го мирового первенства хоккеистов Чехии, уступив им со счётом — 3:4.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области
Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Вологодской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
Происшествия
В Мексике при атаке на АЗС погибли шесть человек
В результате нападения на АЗС в мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, ещё пятеро получили ранения.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Авто
Следующий Kia Sorento получит интерьер в стиле новой Optima
Модель получит салон, выполненный в стиле нового седана K5 (Optima).
Общество
В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Авто
Седан Audi A6 подешевел в России
В России стартовал прием заказов на переднеприводные модификации седана Audi A6 – 40 TFSI и 40 TDI.
Фигурное катание
Глава ФФККР прокомментировал состав сборной России на ЧЕ-2020
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Граце.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.