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Глава Минтранса России Савельев исключил возможность транспортной блокады Калининграда

Калининград не окажется в транспортной блокаде.
Lenta.ru
«Точно нет», — ответил Савельев на соответствующий вопрос модератора.
РБК
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
РИА Новости
Губернатор Антон Алиханов заявил 5 июля, что "если ЕС не отменит недавние ограничения на грузовой транзит, нам потребуется еще 4-5 судов для обеспечения региона тем товарооборотом, который связан именно с санкционными грузами".
Интерфакс

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