Губернатор Антон Алиханов заявил 5 июля, что "если ЕС не отменит недавние ограничения на грузовой транзит, нам потребуется еще 4-5 судов для обеспечения региона тем товарооборотом, который связан именно с санкционными грузами".
Президент РФ Владимир Путин не поедет на церемонию прощания с погибшим накануне экс-премьером Японии Синдзо Абэ, вопрос об участии российских представителей на похоронах будет зависеть от правил протокола, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала "Россия-24", что он не хочет обсуждать что-либо с главой американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном, пока с предприятий госкорпорации не снимут санкции.