Общество

РИА НовостиРИА НовостиГлава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
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Дитрих дал прогноз относительно сроков восстановления авиаотрасли

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Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

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