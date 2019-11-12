Экономика
РБКГлава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ
Глава компании Николай Подгузов и глава ВТБ Андрей Костин написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили выделить эти средства на инфраструктурное развитие «Почты России».
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с чего всё началось
На совещании по инвестиционной программе РЖД на 2020 год, которое проходит в поезде, по пути из Новосибирска в Барнаул, министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить госмонополии средства Фонда национального благосостояния, которые сейчас находятся на счетах ВТБ, передает корреспондент РБК.РБК07:00
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