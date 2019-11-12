Экономика

РБКРБКГлава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ

Глава компании Николай Подгузов и глава ВТБ Андрей Костин написали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором попросили выделить эти средства на инфраструктурное развитие «Почты России».
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Глава Минтранса попросил отдать РЖД ₽40 млрд из ФНБ

На совещании по инвестиционной программе РЖД на 2020 год, которое проходит в поезде, по пути из Новосибирска в Барнаул, министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра России Дмитрия Медведева выделить госмонополии средства Фонда национального благосостояния, которые сейчас находятся на счетах ВТБ, передает корреспондент РБК.
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«Ощущение чёткой потребности». Для РЖД попросили денег из ФНБ

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С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
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От карлика к пульсару течет постоянный поток водорода, который скапливается в аккреционном диске вокруг второго.
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В России резко выросло число преступлений с платежными картами

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Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
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Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе

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