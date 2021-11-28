Lenta.ruГлава Минтруда Котяков: фактический темп роста заработной платы превышает 9%Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил темпы роста зарплаты в стране.Lenta.ruСогласно статистике, в структуре доходов населения заметно выросла доля денег, полученных от предпринимательской деятельности.Экономика сегодняПо словам Котякова, фактический темп роста заработной платы превышает показатель 9% на 0.3.Banki Loans28 процентов участников опроса Райффайзенбанка отметили, что увеличение цен изменило зарплатные ожидания сотрудников — нанимать людей на работу стало труднее.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаНародные новостиГлавный региональныйЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииМинтруд России: темп роста зарплаты в стране превышает 9%ФАН09:56Министр труда Котяков оценил темпы роста зарплат россиян в 9,3%Экономика сегодня09:52Глава Минтруда Котяков: фактический темп роста заработной платы превышает 9%Lenta.ru07:20Минтруд России: фактический темп роста заработной платы превышает 9%Главный региональный09:04Глава Минтруда признал разрыв соотношения зарплаты в бюджетном секторе и экономическомBanki Loans08:24Глава Минтруда оценил скорость роста зарплат в РФОбщественная служба новостей07:57Глава Минтруда Котяков заявил, что темп роста зарплаты в России превышает 9 процентовПетербургский дневник09:11Показать ещёОценить334Поделиться