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Глава Минтруда Котяков: фактический темп роста заработной платы превышает 9%

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил темпы роста зарплаты в стране.
Lenta.ru
Согласно статистике, в структуре доходов населения заметно выросла доля денег, полученных от предпринимательской деятельности.
Экономика сегодня
По словам Котякова, фактический темп роста заработной платы превышает показатель 9% на 0.3.
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28 процентов участников опроса Райффайзенбанка отметили, что увеличение цен изменило зарплатные ожидания сотрудников — нанимать людей на работу стало труднее.
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Минтруд России: темп роста зарплаты в стране превышает 9%
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