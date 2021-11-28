Россиянин Сергей Самборский, ухаживавший за бабушкой в ковидном госпитале, уехал в Тбилиси

Россиянин Сергей Самборский, который под видом врача проник в ковидный госпиталь в Томске и ухаживал за своей бабушкой, покинул страну.