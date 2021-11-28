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Глава Минтруда Котяков: фактический темп роста заработной платы превышает 9%

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил темпы роста зарплаты в стране.
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По словам Котякова, фактический темп роста заработной платы превышает показатель 9% на 0.3.
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28 процентов участников опроса Райффайзенбанка отметили, что увеличение цен изменило зарплатные ожидания сотрудников — нанимать людей на работу стало труднее.
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Ключевой проблемой бизнес видит увеличение затрат на транспортировку и доставку тех или иных видов товаров.
Труд

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Глава Минтруда оценил темпы роста зарплат россиян
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В Минтруде оценили темп роста заработной платы россиян
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