Lenta.ruГлава Минтруда Котяков: фактический темп роста заработной платы превышает 9%Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил темпы роста зарплаты в стране.Lenta.ruПо словам Котякова, фактический темп роста заработной платы превышает показатель 9% на 0.3.Banki Loans28 процентов участников опроса Райффайзенбанка отметили, что увеличение цен изменило зарплатные ожидания сотрудников — нанимать людей на работу стало труднее.Lenta.ruКлючевой проблемой бизнес видит увеличение затрат на транспортировку и доставку тех или иных видов товаров.ТрудЧитать далееСвернутьПодробнее о событииГлава Минтруда оценил темпы роста зарплат россиянОреанда-Новости08:39В Минтруде оценили темп роста заработной платы россиянТруд08:26Глава Минтруда признал разрыв соотношения зарплаты в бюджетном секторе и экономическомBanki Loans08:24Глава Минтруда оценил скорость роста зарплат в РФОбщественная служба новостей07:57Глава Минтруда Котяков: фактический темп роста заработной платы превышает 9%Lenta.ru07:20Показать ещёОценить140Поделиться