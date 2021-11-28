В чемпионате Португалии по футболу команда вышла на матч вдевятером из-за вспышки ковида

"Белененсеш" выставил на домашний матч 12-го тура чемпионата Португалии против "Бенфики" девять футболистов в стартовом составе, в том числе двух номинальных вратарей.