Будьте в Плюсе

Глава Минтруда Котяков: в России выросло число безработных

Напряжение на рынке труда в России в июне начало постепенно расти.
РБК
«В последние периоды уже июня месяца мы начинаем наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — рассказал Котяков.
Forbes
В частности, правительство компенсирует затраты на привлечение сотрудников, находящихся в простое, к временным работам в размере одного МРОТ в месяц.
РИА Новости
В начале мая Котяков сообщил президенту Владимиру Путину, что почти 100 тыс. работающих россиян находятся в режиме простоя, а около 110 тыс. — в формате неполной занятости.
РБК

Подробнее о событии

Глава Минтруда Котяков отметил рост напряжённости на рынке труда в России
RT на русском03:28
Глава Минтруда Котяков сообщил об увеличении числа зарегистрированных безработных в России
РИА Новости03:08
Самое цитируемое
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных в июне
ТАСС04:02
Минтруд сообщил о росте безработицы в июне
Коммерсантъ03:56
Глава Минтруда Котяков: в России выросло число безработных
РБК04:17
Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных
Интерфакс03:23
Глава Минтруда Котяков сообщил о росте напряжения на российском рынке труда
ПРАЙМ03:21

Интересное

Сбербанк и ВТБ приостановили переводы валюты между российскими банками

В Сбербанке и ВТБ приостановлена возможность переводов валюты между российскими банками, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на колл-центры кредитных организаций.
Ведомости06:29

Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России вредят национальной экономике

Канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил немецких промышленников за поддержку санкций против России, несмотря на то, что эти ограничения наносят урон и национальной экономике.
РИА Новости06:05

Девять украинских резервистов сдались в плен под Сиротино в пригороде Северодонецка

Девять украинских резервистов сложили оружие и сдались, не оказав сопротивления, под Сиротино в пригороде Северодонецка, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:49

Песков отметил ошибку в формулировке вопроса референдума в Южной Осетии о вхождении в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на юридический казус в формулировке вопроса референдума в Южной Осетии о вхождении в состав РФ.
ТАСС06:31

Президент Путин заявил, что в конце года первый «Сармат» встанет на боевое дежурство

Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство", - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.
РИА Новости06:26

Песков назвал публикации про бизнес окружения Путина очередной информационной стряпней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новое "расследование" о группе, зарабатывающей деньги для президента, очередной "стряпней" и заявил, что Владимир Путин не имеет к этому никакого отношения.
РИА Новости06:43

Reuters: под новые санкции ЕС против России может попасть золото

Европейские лидеры готовятся усилить давление на Россию с дальнейшими санкциями и уже начали искать новую мишень — под ограничения могут попасть продажи золота, пишет Reuters со ссылкой на черновик заявлений представителей Евросоюза, которые ожидаются после саммита 23-24 июня.
Lenta.ru06:36

Патрушев пообещал жителям Литвы последствия за запреты для Калининграда

Россия предпримет ответные меры после того, как Литва запретила транзит через свою территорию попавших под санкции товаров, которые предназначались для Калининградской области, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает ТАСС.
РБК06:19

Песков приветствовал продажу Муратовым на аукционе нобелевской медали для помощи беженцам

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал медаль Нобелевской премии мира, заявив о намерении направить средства направить в международный чрезвычайный фонд помощи при ООН "ЮНИСЕФ" на программы помощи мирным жителям Украины.
РИА Новости06:43

Путин заявил, что российские военные отстаивают право РФ на суверенное развитие

Российские военные отстаивают право РФ на суверенное развитие, бойцы действуют как настоящие герои.
Известия06:45