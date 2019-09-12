Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

с чего всё началось

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей потребует 20,9 миллиарда рублей в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета. По его словам, повышение коснется 3,2 миллиона россиян.

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