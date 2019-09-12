Экономика
Daily StormГлава Минтруда: Повышение МРОТ коснется 3,2 миллиона россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей потребует 20,9 миллиарда рублей в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета. По его словам, повышение коснется 3,2 миллиона россиян.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек. Об этом в четверг заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин.ТАССвчера в 16:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:09, Вашингтон
Происшествия
Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль
Обозреватель Врн 07:18
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Экономика
Дефицит американского бюджета превысил $1 трлн впервые за 7 лет
Дефицит государственного бюджета США достиг $1 трлн, сообщает The Wall Street Journal.
РБК 11:33
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Врачи приняли решение ввести Заворотнюк в медикаментозную кому.
ФедералПресс 17:37
Происшествия
Кузнецова призвала прокуратуру Томска закрыть дело подростка со щенком
REGNUM 11 сентября в 16:05
Культура
В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя
Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Космос
В образовании озер на спутнике Сатурна Титане обвинили выбросы газов
Метановые озера на поверхности крупнейшего спутника Сатурна - Титана - возможно, возникли в результате мощных выбросов газов из-под поверхности Титана.
ТАСС 03:47
Общество
Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака разбогатеют до конца года
Известный астролог Павел Глоба рассказал, какому Знаку Зодиака повезет в том году в финансовом положении, сообщает Стерлеград.
Говорит Уфа вчера в 00:09
Политика
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии, где ему выразили протест из-за «оскорбительных заявлений» члена российского правительства в адрес главы столичного района Прага-6 Ондржея Коларжа из-за переноса памятника маршалу Ивану Коневу, сообщается на сайте министерства.
РБК 10:10
Происшествия
Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
Число жертв наводнений на юго-востоке Испании увеличилось до пяти человек, сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.
РИА Новости 15:43
Космос
Прославившийся робот Федор больше не полетит в космос
Побывавший на МКС робот Федор больше не полетит в космос.
Росбалт 11 сентября в 03:46
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Политика
Кравчук: Украина хотела дружить с Россией
Первый Украинский президент Леонид Кравчук рассказал, что украинская сторона хотела иметь дружеские отношения с Россией в 1991 году.
Газета.Ru 21:46
Футбол
Леонид Слуцкий: «Лидерство „Витесса“ в чемпионате ничего не значит»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился мнением о нахождении его команды на первом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Матч ТВ 09:01
Шоу-бизнес
Кадры венчания Собчак и Богомолова: в храме были только близкие
В Храме у Никитских ворот состоялась церемония венчания телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.
Московский Комсомолец 07:53
Экономика
В Челябинске проходит форум с бизнесменами и промышленниками
Челябинск Сегодня 03:21
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Гаджеты
Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры
Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза 20:03
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости вчера в 11:22
Политика
Нормандская четверка подпишет ряд документов по Донбассу
В рамках предстоящего саммита в нормандском формате лидеры России, Украины, Германии и Франции подпишут документы по донбасскому урегулированию, подготовка которых уже идет.
Новостной фронт 08:24
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе с мужчинами в образе монашек
Российская телеведущая Ксения Собчак оригинально поздравила своего супруга Константина Богомолова с их свадьбой.
Вечерняя Москва 19:06
Политика
Трамп на год продлил торговое эмбарго в отношении Кубы
Президент США Дональд Трамп продлил торговое эмбарго в отношении Кубы до 14 сентября 2020 года.
RT на русском 21:54
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
ЖКХ
Более 400 домов подтоплено в Комсомольске-на-Амуре
В результате паводка и прохождения тайфуна «Линлин» подтоплены 454 жилых дома и 947 приусадебных участков.
Известия вчера в 01:42
Хоккей
Панарин: «Мой девиз сейчас: „Пошли все на хрен“»
Напомним, Панарин в межсезонье перешел в «Рейнджерс», подписав на правах свободного агента контракт на 7 лет с зарплатой 11,6 млн за сезон.
Sport24.ru 11:28
Кино
Создатели «Мстителей» назвали проекты Marvel, которые их привлекают
Американские режиссеры Энтони и Джозеф Руссо рассказали, что после того, как студия Disney объединилась с Fox, появилось множество новых проектом, к которым их могут привлечь, сообщает NME.
РИА Новости 02:08