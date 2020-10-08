Видео Фото Интересное видео Автовоспроизведение Гудвилл.онлайн

Как отмечают специалисты, впредь для подсчета МРОТ Минтруд России будет использовать совершенно иную методику. Таким образом удастся достичь того, чтобы его индексация росла быстрее, чем прожиточный минимум.

Поделиться