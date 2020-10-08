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Лезги газет

Глава Минтруда РФ анонсировал ускоренный рост МРОТ с 2021 года

Как отмечают специалисты, впредь для подсчета МРОТ Минтруд России будет использовать совершенно иную методику. Таким образом удастся достичь того, чтобы его индексация росла быстрее, чем прожиточный минимум.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Глава Минтруда заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума

Об этом заявил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
ТАСС6 октября в 03:24
Подробнее о событии
News.ru

В Министерстве труда рассказали о новом методе начисления МРОТ

News.ruвчера в 10:20
Комсомольская правда

Эксперты оценили перспективу отрыва МРОТ от прожиточного минимума

Комсомольская правдавчера в 06:59
Телеканал 360°

МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимум — что это значит? Комментарий эксперта

Телеканал 360°вчера в 06:58
Российская газета

Отвяжут от корзины

Российская газета6 октября в 12:01
Коммерсантъ

Минтруд пообещал рост МРОТ выше прожиточного минимума

Коммерсантъ6 октября в 04:57
РИА Новости

Котяков: МРОТ при новой методике расчета будет выше прожиточного минимума

РИА Новости6 октября в 03:39
Газета.Ru

МРОТ будет превышать прожиточный минимум с 2021 года в России

Газета.Ru6 октября в 03:34

Алексей Текслер поручил усилить мероприятия по борьбе с коронавирусом

На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Губерния (г. Челябинск)вчера в 10:16

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Коммерсантъ17:54

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