Глава Минтруда РФ анонсировал ускоренный рост МРОТ с 2021 года
Как отмечают специалисты, впредь для подсчета МРОТ Минтруд России будет использовать совершенно иную методику. Таким образом удастся достичь того, чтобы его индексация росла быстрее, чем прожиточный минимум.В источнике
С чего всё началось
Глава Минтруда заявил, что МРОТ с 2021 года будет расти быстрее прожиточного минимума
Об этом заявил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "У нас достаточно шла полемика относительно того уровня, на котором необходимо устанавливать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.
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