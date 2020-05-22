Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 7,6% и составил 15 496 рублей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

с чего всё началось

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что за 2019 год средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6% и составил 15 496 рублей.

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